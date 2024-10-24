Олжас Бектенов проверил темпы строительства LRT в Астане

Сообщается, что в следующем году будет произведена укладка рельсов, отделка станций и строительство депо

Фото: Правительство

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов проверил ход реализации проекта по строительству линии легкорельсового транспорта (LRT) в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Аким города Астаны Женис Касымбек доложил о степени готовности объекта и перспективах дальнейшего развития транспортной системы мегаполиса.

На сегодня завершен этап укладки балок эстакады LRT. До конца 2024 года намечено завершение строительства основных железобетонных конструкций станций. В следующем году будет произведена укладка рельсов, отделка станций и строительство депо с поставкой подвижных составов, благоустройство подэстакадной части по проспекту Кабанбай батыра и ул.Калдаякова.

Общая протяженность линии легкорельсового транспорта составит 22,4 км. LRT будет включать 18 станций. Планируется запуск 19 единиц подвижного состава вместимостью 652 человека. Интервал движения составит 4-5 минут. На начальном этапе ожидается пассажиропоток в 25 тыс. чел./сутки, при этом максимальный пассажиропоток в часы пик может достигать 92 тыс. чел./сутки. Система оплаты предусмотрена по аналогу городской, путем валидации транспортной карты или оплатой посредством QR-кода.

На территории станции руководитель правительства ознакомился с технологическими решениями, применяемыми при строительстве.

В реализации проекта задействованы передовые китайские компании, известные соблюдением самых высоких стандартов. Генеральный директор субподрядной компании China Railway Asia-Europe Construction Investment Чжоу Хайвэй проинформировал, что в строительстве объекта используются инновационные технологии. По завершении проекта по линии легкорельсового транспорта будут запущены беспилотные поезда.



По словам председателя правления ТОО City Transportation System» Асылбека Дуйсебаева, завершение всех строительных работ и запуск LRT планируется до конца 2025 года.

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость повышенного контроля за качеством и сроками реализации проекта.