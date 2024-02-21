Олжас Сапарбеков назначен вице-министром промышленности и строительства

Ранее занимавший этот пост Оспанов Ильяс Есетович освобожден от должности
Постановлением правительства Республики Казахстан Сапарбеков Олжас Сапарбекович назначен вице-министром промышленности и строительства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz.
Олжас Сапарбеков родился в 1979 году в Актобе. Окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникаций, Карагандинский государственный университет им. академика Е.А.Букетова.
С 2001 по 2006 гг. работал в структуре НК «ҚазақстанТемірЖолы».
В 2006-2016 гг. занимал руководящие должности в коммерческих структурах.
2016-2019 гг. — эксперт, заместитель директора департамента НПП «Атамекен».
С 2019 по 2021 гг. — заместитель руководителя, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.
2021-2023 гг. — заместитель председателя Комитетов индустриального развития, транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
2023-2024 г. — председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.
С февраля 2024 года — вице-министр промышленности и строительства.