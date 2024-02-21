Олжас Сапарбеков назначен вице-министром промышленности и строительства

Кадровые назначения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Ранее занимавший этот пост Оспанов Ильяс Есетович освобожден от должности

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Сапарбеков Олжас Сапарбекович назначен вице-министром промышленности и строительства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz.

Олжас Сапарбеков родился в 1979 году в Актобе. Окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникаций, Карагандинский государственный университет им. академика Е.А.Букетова.

С 2001 по 2006 гг. работал в структуре НК «ҚазақстанТемірЖолы».

В 2006-2016 гг. занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

2016-2019 гг. — эксперт, заместитель директора департамента НПП «Атамекен».

С 2019 по 2021 гг. — заместитель руководителя, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.

2021-2023 гг. — заместитель председателя Комитетов индустриального развития, транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

2023-2024 г. — председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.

С февраля 2024 года — вице-министр промышленности и строительства.

#назначение #вице-министр #Минпром #Олжас Сапарбеков

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