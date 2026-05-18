Смартфоны и шпаргалки: 86 нарушений выявили за первую неделю основного ЕНТ

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Стали известны промежуточные итоги вступительных экзаменов в ВУЗы  

Фото: пресс-служба МНВО

С момента старта основного ЕНТ-2026, 10 мая, тестирование прошли более 41 тыс. раз. 67% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 33% – на русском и 103 человека – на английском, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Как уточняется, по итогам первой недели 57% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 58 баллов. Максимальный результат – 138 баллов.

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 134 абитуриента с ООП.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования.

Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

«За первую неделю проведения ЕНТ выявлено 86 нарушений правил. 46 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 40 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют. После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы»,  говорится в публикации.

В ведомстве напомнили, для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений.

