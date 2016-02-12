​Он умел «ожемчуживать» увиденное

Его ратный и трудовой путь был отмечен 32 государственными наградами. Как сообщил директор архива Абзал Ботанов, еще при жизни Юрий Самуилович передал в фонды архива часть своих документов и картин.

– Это был талантливый человек, оставивший светлый след в истории нашего города, – отметил он. – Архив, являясь хранилищем памяти не только государства, но и общества, позволяет вспомнить то, что человек оставил пос­ле себя в документах, книгах, картинах. Сам я встречался с Юрием Самуи­ловичем только три раза. Человеком он был фундаментальным, человеком-вселенной, удивительно интересным, разносторонним и очень теплым. Когда впервые мы с ним встретились, у меня было ощущение, что я его знаю с детства. Нам очень повезло, что именно с нашим архивом сотрудничал Юрий Самуилович. Ведь наша работа – не только хранить, но и показывать, презентовать, популяризировать документы. А картины – это тоже документы.

Юрий Шнейдерман обладал очень редким даром – «ожемчуживать» увиденное, как говорил художник Павел Федотов. Он прожил большую жизнь, настолько насыщенную событиями, что ее с лихвой хватило бы на несколько судеб. Прошел через страшную войну и остался жив. Менял профессии, словно примерял на себя разные жизни. Он всегда жил, будто вопреки судьбе, но она с завидным постоянством возвращала его «в нужное время на нужное место», напоминая о его истинном предназначении.

Еще в детстве судьба свела его с творчеством Айвазовского, и Юрий Шнейдерман заболел романтикой моря, рисуя паруса и чаек на отполированных морской волной камнях-голышах. Позже, уже во время войны, волею судьбы оказался на тех самых берегах Оки, где когда-то великий Левитан писал свой «Вечный покой». Это заставило его задуматься над всепобеждающей силой искусства.

Судьбоносной стала встреча в Алма-Ате в послевоенном 1963 году с архитектором и художником Виктором Ткачевым, который побудил в Юрие Шнейдермане желание осознанно взяться за кисти и краски. Ему, инженеру-машиностроителю Алматинского военного завода им. С. М. Кирова, было тесно в строгих рамках чертежей и цифр. Так Юрий Самуилович пришел к своей любимой акварели и бардовской песне. «Поэзией я стал заниматься раньше, чем живописью, – еще мальчишкой в школе, – рассказывал он. – Но если поэзия – лишь увлечение, то живопись – это вся моя жизнь».

Любимая акварель была его «вторым Я» все 35 лет работы за заводским станком. Но если положить на чаши весов живопись и инженерную профессию, то живопись перевесит – ею Юрий Самуилович занимался полвека. За это время им было создано 7 518 акварелей, а за 70 лет занятия поэзией – примерно 300 стихотворений, объединенных в стихотворные сборники «Акварель и гитара». На его счету более 160 выставок. Его картины хранятся в музеях Казахстана, России, США, Израиля, Франции, Англии, Италии и других.

Он много поездил по миру и многое повидал, но единственной его любовью был город его юности – Алма-Ата. В те годы одноэтажная и провинциальная, утопающая в цветущих яблонях, покорившая его с первых минут. Своему любимому городу художник посвятил несколько серий картин. А война на акварелях Шнейдермана обозначилась лишь в конце 70-х – начале 80-х годов. Видимо, понадобилось время, чтобы военная тема, осмысленная и пережитая, была воплощена в красках.

Два года назад акварели Юрия Шнейдермана положили начало первой в стране студенческой художест­венной галерее Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова – художник подарил вузу 16 своих картин. По решению руководства вуза этот первый в стране студенческий арт-центр теперь носит имя Юрия Шнейдермана.

– Сначала я хотела подготовить доклад, но потом решила, что все должно идти от сердца, – сказала заместитель директора архива Айсулу Исалова. – Говорят, талантливый человек талантлив во всем, так и Юрий Самуилович оставил о себе добрую память. Благодаря работе в архиве я имела честь быть знакомой с ним, и такие встречи дорогого стоят. Юрий Самуи­лович остался не только в нашей памяти, но и в документах, в своих картинах. А благодаря работам художников люди в мире узнают про наш народ, про Казахстан, что очень важно.

Руководитель ассоциации еврейских национальных организаций «Мицва», член Совета АНК Александр Барон назвал Юрия Шнейдермана наставником.

– После каждой выставки он встречался с нашей молодежью, а его персональных выставок только у нас в общине было не менее 14, – отметил Александр Барон. – Он учил молодых, и я уверен, эта «учеба мастера» осталась в их сердцах навсегда. Наверное, у некоторых сложилось неверное представление об архивах, дескать, что-то хранится в них, как в сундуках, о чем никто не знает. Но сегодня я вижу, что архив – это начало новой жизни, продолжение памяти...

В залах архива была представлена выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства городского клуба «Самоцвет», которым длительное время руководил Юрий Самуилович. Нынешний председатель Наталья Кухаренко рассказала, что клуб существует с 1971 года. Когда-то он объединял более 400 алматинских художников и в свое время был самым большим творческим коллективом не только в Казахстане, но и в Союзе.

– Большую роль в клубе играл Юрий Самуилович – удивительный, доброжелательный человек, который всегда откликался на любую просьбу, – вспоминает Наталья. – Он читал нам свои стихи, пел замечательные песни. Но мы, конечно, знаем и любим Шнейдермана, прежде всего, по его необыкновенным акварелям, которые буквально завораживают.