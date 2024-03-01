Они не могли поступить иначе

Пример для молодежи ​

Наверняка многим запом­нился случай, когда в Алматинской области в ноябре прошлого года восьмиклассник спас от возможной гибели пассажиров маршрутного автобуса. Мальчик увидел, что водителю стало плохо, из-за внезапного приступа он потерял сознание, и транспорт, в котором было много детей, съезжал с дороги на обочину и мог врезаться в жилой дом. Юный герой не растерялся, подбежал к водителю и остановил автобус, открыл двери и выпустил пассажиров.

«Мы сели в 219-й автобус. Потом женге заметила что-то неладное и сказала об этом. Люди внутри были спокойны. Когда я увидел, что сейчас мы влетим в дом, что стоит на нашем пути, то сразу убрал ногу водителя с педали газа, а сам зажал педаль тормоза и потянул ручной тормоз. Автобус остановился, потом я выпустил пассажиров. Всего нас было 25 человек – маленькие дети, школьники и взрослые. Они были напуганы, из-за чего громко плакали», – рассказывал восьмиклассник.

«Герой!» – называли тогда подростка спасенные люди и очевидцы. А ведь он и на самом деле Акжол Герой. Именно такая говорящая фамилия оказалась у спасителя.

В Алматы юного участника военно-патриотического клуба «Жас сарбаз» наградили почетной медалью «Ел қорғаны», которая присуждается отличившимся военнослужащим или гражданам страны, внесшим вклад в обороноспособность Вооруженных сил. Кроме того, мальчика наградили благодарственными письмами и подарками.

«Такие поступки заслуживают особой благодарности и признания. Мы гордимся юным героем нашего района, который должен стать примером для всей молодежи», – отметил тогда аким Алматинской области Марат Султангазиев, награждая Акжола.

Родители подростка узнали о произошедшем через социальные сети. Он самый старший ребенок среди семерых детей. Мама юного героя отметила, что Акжол с детства отличается гиперответственностью.

«Я горжусь сыном, но и очень испугалась за него. Он признался мне потом, что в тот момент не до конца понимал всей опаснос­ти происходящего. Действовал в порыве эмоций», – говорила мама мальчика.

Спасли детей

Многодетная мама из Шымкента не побоялась рискнуть своей жизнью, чтобы спасти шестерых соседских детей. Ночью 16 декаб­ря 2023 года Марина Гафарова увидела из своего окна, что горит соседний дом. Она не стала дожидаться пожарных и решила действовать сама. Женщина разбила окно и вбежала внутрь охваченного огнем дома. Там она услышала плач детей. Пока вызволяла из пламени шестерых ребят, ее муж и братишка открутили шланг от редуктора газового баллона и оттащили его подальше от дома.

«Конечно, мы сильно рисковали. Но я не простила бы себе, если бы дети погибли в огне, а мы ничего не сделали для их спасения», – впоследствии сказала женщина, которая сама является мамой четверых детей. За проявленный героизм Марину Гафарову наградили местные спасатели и поблагодарил аким Шымкента.

Но, как говорила героиня, лучшая для нее награда, что все остались живы и здоровы.

Смелые и находчивые

Благодарность родителям за неравнодушных детей выразили волонтеры поискового отряда Vita. Эта история произошла недавно в Экибастузе. Второклассник отправился на продленку 7 февраля, но до школы так и не дошел. Мальчика начали искать, подключив волонтеров. А спасли его случайно оказавшиеся рядом старшеклассники, которые шли через пустырь на тренировку в спортшколу и увидели рюкзак около канализационного колодца. Заглянув туда, подростки увидели на глубине двух метров мальчика. Общими усилиями они его вытащили и повели домой, встретив по дороге волонтеров. Пострадавшего доставили в больницу с небольшим переохлаждением, в госпитализации он не нуждался.

Оказалось, что мальчик по дороге в школу провалился в открытый колодец. Телефона у него нет, поэтому позвонить не смог. Несколько часов он стоял по колено в снегу, пытался безуспешно вылезти, плакал, звал на помощь, но его не слышали. Чтобы обратить на себя внимание, ребенок выбросил из колодца рюкзак, который и заметили подростки – ученики 8-го класса школы № 21 Омар Сагындык, Нурасыл Жанажыл и Мансур Ердаукеулы.

За отважный поступок ребята получили грамоты от имени акима Экибастуза и подарки от спонсоров. Волонтеры обратились к руководству городского управления полиции с просьбой поощрить ребят.

«Спасибо родителям за таких неравнодушных детей! Мальчишки, со слезами на глазах мы говорим вам Спасибо! Вы нас­тоящие герои!» – написали в Instagram волонтеры поискового отряда Vita.

Все народные герои, которые волею судьбы оказались в то время и в том месте, не считают себя таковыми. Они просто не могли поступить иначе. Хотя это и есть героизм – в минуты опасности не думать о себе, а рискуя жизнью, спасать других. Чтобы совершать добро, необязательно быть взрос­лым, богатым, профессионалом своего дела. Главное – помогать ближнему. Перед такими людьми хочется снять шляпу, крепко пожать им руку, обнять и высказать слова благодарности!