Они не могли поступить иначе Общество 1 марта 2024 г. 6:30 12 Алла Серикбаева Не только в кино, но и в реальной жизни происходит немало чудесных историй, когда незнакомый человек вдруг становится ангелом-спасителем. коллаж из архива «КП» Пример для молодежи Наверняка многим запомнился случай, когда в Алматинской области в ноябре прошлого года восьмиклассник спас от возможной гибели пассажиров маршрутного автобуса. Мальчик увидел, что водителю стало плохо, из-за внезапного приступа он потерял сознание, и транспорт, в котором было много детей, съезжал с дороги на обочину и мог врезаться в жилой дом. Юный герой не растерялся, подбежал к водителю и остановил автобус, открыл двери и выпустил пассажиров. «Мы сели в 219-й автобус. Потом женге заметила что-то неладное и сказала об этом. Люди внутри были спокойны. Когда я увидел, что сейчас мы влетим в дом, что стоит на нашем пути, то сразу убрал ногу водителя с педали газа, а сам зажал педаль тормоза и потянул ручной тормоз. Автобус остановился, потом я выпустил пассажиров. Всего нас было 25 человек – маленькие дети, школьники и взрослые. Они были напуганы, из-за чего громко плакали», – рассказывал восьмиклассник. «Герой!» – называли тогда подростка спасенные люди и очевидцы. А ведь он и на самом деле Акжол Герой. Именно такая говорящая фамилия оказалась у спасителя. В Алматы юного участника военно-патриотического клуба «Жас сарбаз» наградили почетной медалью «Ел қорғаны», которая присуждается отличившимся военнослужащим или гражданам страны, внесшим вклад в обороноспособность Вооруженных сил. Кроме того, мальчика наградили благодарственными письмами и подарками. «Такие поступки заслуживают особой благодарности и признания. Мы гордимся юным героем нашего района, который должен стать примером для всей молодежи», – отметил тогда аким Алматинской области Марат Султангазиев, награждая Акжола. Родители подростка узнали о произошедшем через социальные сети. Он самый старший ребенок среди семерых детей. Мама юного героя отметила, что Акжол с детства отличается гиперответственностью. «Я горжусь сыном, но и очень испугалась за него. Он признался мне потом, что в тот момент не до конца понимал всей опасности происходящего. Действовал в порыве эмоций», – говорила мама мальчика. Спасли детей Многодетная мама из Шымкента не побоялась рискнуть своей жизнью, чтобы спасти шестерых соседских детей. Ночью 16 декабря 2023 года Марина Гафарова увидела из своего окна, что горит соседний дом. Она не стала дожидаться пожарных и решила действовать сама. Женщина разбила окно и вбежала внутрь охваченного огнем дома. Там она услышала плач детей. Пока вызволяла из пламени шестерых ребят, ее муж и братишка открутили шланг от редуктора газового баллона и оттащили его подальше от дома. «Конечно, мы сильно рисковали. Но я не простила бы себе, если бы дети погибли в огне, а мы ничего не сделали для их спасения», – впоследствии сказала женщина, которая сама является мамой четверых детей. За проявленный героизм Марину Гафарову наградили местные спасатели и поблагодарил аким Шымкента. Но, как говорила героиня, лучшая для нее награда, что все остались живы и здоровы. Смелые и находчивые Благодарность родителям за неравнодушных детей выразили волонтеры поискового отряда Vita. Эта история произошла недавно в Экибастузе. Второклассник отправился на продленку 7 февраля, но до школы так и не дошел. Мальчика начали искать, подключив волонтеров. А спасли его случайно оказавшиеся рядом старшеклассники, которые шли через пустырь на тренировку в спортшколу и увидели рюкзак около канализационного колодца. Заглянув туда, подростки увидели на глубине двух метров мальчика. Общими усилиями они его вытащили и повели домой, встретив по дороге волонтеров. Пострадавшего доставили в больницу с небольшим переохлаждением, в госпитализации он не нуждался. Оказалось, что мальчик по дороге в школу провалился в открытый колодец. Телефона у него нет, поэтому позвонить не смог. Несколько часов он стоял по колено в снегу, пытался безуспешно вылезти, плакал, звал на помощь, но его не слышали. Чтобы обратить на себя внимание, ребенок выбросил из колодца рюкзак, который и заметили подростки – ученики 8-го класса школы № 21 Омар Сагындык, Нурасыл Жанажыл и Мансур Ердаукеулы. За отважный поступок ребята получили грамоты от имени акима Экибастуза и подарки от спонсоров. Волонтеры обратились к руководству городского управления полиции с просьбой поощрить ребят. «Спасибо родителям за таких неравнодушных детей! Мальчишки, со слезами на глазах мы говорим вам Спасибо! Вы настоящие герои!» – написали в Instagram волонтеры поискового отряда Vita. Все народные герои, которые волею судьбы оказались в то время и в том месте, не считают себя таковыми. Они просто не могли поступить иначе. Хотя это и есть героизм – в минуты опасности не думать о себе, а рискуя жизнью, спасать других. Чтобы совершать добро, необязательно быть взрослым, богатым, профессионалом своего дела. Главное – помогать ближнему. Перед такими людьми хочется снять шляпу, крепко пожать им руку, обнять и высказать слова благодарности! #люди #помощь #жизнь #День благодарности #слова благодарности