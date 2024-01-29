Онкобольная женщина не получала обезболивающие препараты в ВКО

Общество, Здравоохранение
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Аменова Дана
Корреспондент

После вмешательства представителя уполномоченного по правам человека по ВКО пациентку обеспечили необходимыми лекарствами, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как  отмечается, представитель уполномоченного по правам человека по Восточно-Казахстанской области совместно с детским омбудсменом принял участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Быт». Цель мероприятия – профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, проверка подучетных местных жителей.

В ходе посещения семьи из числа бывших осужденных стало известно, что у  матери троих детей обнаружили онкологическое заболевание. Однако она определенное время не получала необходимые обезболивающие препараты. 

Представитель уполномоченного по правам человека по ВКО совместно с  сотрудниками управления здравоохранения в оперативном порядке решили данный вопрос.

— На сегодняшний день женщине помогли с обеспечением лекарственных препаратов как в ампулах, так и в таблетках. Кроме того, определена тактика лечения под наблюдением главного врача поликлиники, к которой прикреплена пациентка», — говорится в официальном сообщении.

 

#ВКО #женщина #препараты #Уполномоченный по правам человека #онкозаболевание

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