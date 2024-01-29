Онкобольная женщина не получала обезболивающие препараты в ВКО

После вмешательства представителя уполномоченного по правам человека по ВКО пациентку обеспечили необходимыми лекарствами, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается, представитель уполномоченного по правам человека по Восточно-Казахстанской области совместно с детским омбудсменом принял участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Быт». Цель мероприятия – профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, проверка подучетных местных жителей.
В ходе посещения семьи из числа бывших осужденных стало известно, что у матери троих детей обнаружили онкологическое заболевание. Однако она определенное время не получала необходимые обезболивающие препараты.
Представитель уполномоченного по правам человека по ВКО совместно с сотрудниками управления здравоохранения в оперативном порядке решили данный вопрос.
— На сегодняшний день женщине помогли с обеспечением лекарственных препаратов как в ампулах, так и в таблетках. Кроме того, определена тактика лечения под наблюдением главного врача поликлиники, к которой прикреплена пациентка», — говорится в официальном сообщении.