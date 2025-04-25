Найти информацию о ветеранах ВОВ можно на портале «Батырларға тағзым»

День Победы
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Дана Аменова
корреспондент

На портале представлена обширная и постоянно пополняющаяся база данных

Фото: МКИ

В целях прославления памяти казахстанских фронтовиков, сражавшихся с нацизмом в ВОВ, МКИ запустило уникальный онлайн-портал «Батырларға тағзым»передает Kazpravda.kz

Проект призван сохранить и передать будущим поколениям память о героизме и мужестве казахстанцев, внесших бесценный вклад в победу над фашизмом.

На портале представлена обширная и постоянно пополняющаяся база данных. Была сформирована информация о более чем 677 000 ветеранах, включая 365 Героев Советского Союза, четырех дважды Героев и 19 кавалерах ордена Славы.

Интерфейс позволяет не только находить нужную информацию, но и добавлять на сайт истории своих родственников-ветеранов, знакомиться с актуальными новостями.

Сервис «Батырларға тағзым» выступает платформой для сохранения исторической памяти для будущих поколений, а также объединения людей, которые хотят отдать дань уважения защитникам Родины.  

Пользователи сервиса могут:

- добавлять историю своего героя - у каждого есть возможность поделиться воспоминаниями о своих близких, которые участвовали в войне;

- загрузить фотографии;

 - делясь личными архивами, пользователи могут увековечить память о героях ВОВ;

- добавлять новые имена;

- вносить данные о ветеранах, которых еще нет в базе;

 - находить и посматривать фотографии своих предков;

 - на сайте доступна обширная галерея фотоматериалов, сопровождающаяся биографией и информацией о подвигах казахстанцев-ветеранов войны;

 - следить за актуальными новостями;

 - доступ к новостям и событиям, связанным с ветеранским движением и посвященным ВОВ открыт в режиме онлайн.

В ведомстве напомнили, что в честь 80-летия Победы в ВОВ по всему Казахстану пройдет более 200 мероприятий.

#запуск #МКИ #«Батырларға тағзым» #онлайн-портал

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