На портале представлена обширная и постоянно пополняющаяся база данных
В целях прославления памяти казахстанских фронтовиков, сражавшихся с нацизмом в ВОВ, МКИ запустило уникальный онлайн-портал «Батырларға тағзым», передает Kazpravda.kz
Проект призван сохранить и передать будущим поколениям память о героизме и мужестве казахстанцев, внесших бесценный вклад в победу над фашизмом.
На портале представлена обширная и постоянно пополняющаяся база данных. Была сформирована информация о более чем 677 000 ветеранах, включая 365 Героев Советского Союза, четырех дважды Героев и 19 кавалерах ордена Славы.
Интерфейс позволяет не только находить нужную информацию, но и добавлять на сайт истории своих родственников-ветеранов, знакомиться с актуальными новостями.
Сервис «Батырларға тағзым» выступает платформой для сохранения исторической памяти для будущих поколений, а также объединения людей, которые хотят отдать дань уважения защитникам Родины.
Пользователи сервиса могут:
- добавлять историю своего героя - у каждого есть возможность поделиться воспоминаниями о своих близких, которые участвовали в войне;
- загрузить фотографии;
- делясь личными архивами, пользователи могут увековечить память о героях ВОВ;
- добавлять новые имена;
- вносить данные о ветеранах, которых еще нет в базе;
- находить и посматривать фотографии своих предков;
- на сайте доступна обширная галерея фотоматериалов, сопровождающаяся биографией и информацией о подвигах казахстанцев-ветеранов войны;
- следить за актуальными новостями;
- доступ к новостям и событиям, связанным с ветеранским движением и посвященным ВОВ открыт в режиме онлайн.
В ведомстве напомнили, что в честь 80-летия Победы в ВОВ по всему Казахстану пройдет более 200 мероприятий.