Общество
Онлайн-… пропажи
Андрей Кратенко

Попутно с ростом онлайн-продаж в Северо-Казахстанской области растет и число нарушений прав потребителей.

Более чем на треть увеличилось число обращений в уполномоченные органы в связи с нарушением прав граждан в сфере электронной торговли. Как сообщила на встрече с журналистами глава департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Лазьм Мияшева, большинство жалоб касается несоответствия товара образцу или его описанию на интернет-сайте. Зачастую продавцы еще и противятся принимать назад такой товар.

– Вместе с тем, – отметила Лазьм Мияшева, – наши граж­дане проявляют чрезмерную доверчивость и неосторожность при выборе и оформлении заказа на покупку товаров через Интернет.

Защитники прав потребителей выяснили, что в большинстве случаев покупатели заказывают товар на интернет-сайтах, реклама которых всплывает в социальных сетях. Обычно заказ производится способом «обратного звонка», то есть когда потребитель выбирает товар и оставляет на сайте номер своего телефона, по которому позднее должен связаться с ним продавец.

При этом контакты самого продавца на таких сайтах отсутствуют, а если они и есть, то недостоверные. После оплаты и получения заказа на почте потребитель обнаруживает, что покупка не соответствует образцу или описанию. Например, вместо рек­ламируемых италь­янских мокасин из натуральной кожи покупатель получил туфли китайского производства из искусственной кожи. Вернуть их не получится из-за отсутствия обратной связи.

В департамент по защите прав потребителей Северо-Казах­станской области обращаются обманутые граждане из различных населенных пунктов республики, в своих заявлениях они обвиняют в обмане предприятия или фирмы, якобы зарегистрированные в Петропавловске, однако при проверке по указанным адресам защитники прав потребителей данных продавцов не находят.

– Хотелось бы еще раз напомнить, – подчеркнула Лазьм
Мияшева, – что в соответствии с Законом РК «О защите прав потребителей» на интернет-ресурсе, который используется продавцом, обязательно размещение его контактных данных (фактического адреса и номера телефона).

Еще одна проблема, которую в настоящее время решает департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области, это заявления жителей региона по поводу возврата денег из интернет-магазина Wildberries.

– Данная проблема возникла после введения санкций против России, – пояснила Лазьм Мияшева. – По каждому такому обращению нам приходится связываться с головным офисом фирмы в Моск­ве, поэтому процесс возврата денег значительно усложняется и удлиняется.

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