Общество Онлайн-… пропажи 13 июля 2022 г. 3:30 Андрей Кратенко Попутно с ростом онлайн-продаж в Северо-Казахстанской области растет и число нарушений прав потребителей. Более чем на треть увеличилось число обращений в уполномоченные органы в связи с нарушением прав граждан в сфере электронной торговли. Как сообщила на встрече с журналистами глава департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Лазьм Мияшева, большинство жалоб касается несоответствия товара образцу или его описанию на интернет-сайте. Зачастую продавцы еще и противятся принимать назад такой товар. – Вместе с тем, – отметила Лазьм Мияшева, – наши граждане проявляют чрезмерную доверчивость и неосторожность при выборе и оформлении заказа на покупку товаров через Интернет. Защитники прав потребителей выяснили, что в большинстве случаев покупатели заказывают товар на интернет-сайтах, реклама которых всплывает в социальных сетях. Обычно заказ производится способом «обратного звонка», то есть когда потребитель выбирает товар и оставляет на сайте номер своего телефона, по которому позднее должен связаться с ним продавец. При этом контакты самого продавца на таких сайтах отсутствуют, а если они и есть, то недостоверные. После оплаты и получения заказа на почте потребитель обнаруживает, что покупка не соответствует образцу или описанию. Например, вместо рекламируемых итальянских мокасин из натуральной кожи покупатель получил туфли китайского производства из искусственной кожи. Вернуть их не получится из-за отсутствия обратной связи. В департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области обращаются обманутые граждане из различных населенных пунктов республики, в своих заявлениях они обвиняют в обмане предприятия или фирмы, якобы зарегистрированные в Петропавловске, однако при проверке по указанным адресам защитники прав потребителей данных продавцов не находят. – Хотелось бы еще раз напомнить, – подчеркнула Лазьм Мияшева, – что в соответствии с Законом РК «О защите прав потребителей» на интернет-ресурсе, который используется продавцом, обязательно размещение его контактных данных (фактического адреса и номера телефона). Еще одна проблема, которую в настоящее время решает департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области, это заявления жителей региона по поводу возврата денег из интернет-магазина Wildberries. – Данная проблема возникла после введения санкций против России, – пояснила Лазьм Мияшева. – По каждому такому обращению нам приходится связываться с головным офисом фирмы в Москве, поэтому процесс возврата денег значительно усложняется и удлиняется.