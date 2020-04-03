Общество

Онлайн уроков не будет. Интернет в Казахстане не приспособлен для дистанционного обучения – глава МОН

Айдана Демесинова
Выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил, что интернет в Казахстане не приспособлен для онлайн обучения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы увидели много неудобных и проблемных моментов, в первую очередь, технического плана. Мы убедились, что в целом подключение через онлайн стриминг в масштабах всей страны просто нереально. Такое образование, со всеми имеющимися проблемами, неэффективно. Мы увидели, что многие родители не могли подключаться или во время подключения обрывалась связь, многие школы тоже не могли подключаться. Были разные другие проблемные вопросы. И в целом, интернет в нашей стране не приспособлен для того, чтобы 2,5 млн детей выходили в прямом эфире и обучались через онлайн систему", - сказал Аймагамбетов.

По его словам, исходя из этого и ряда других аспектов, было принято решение о том, что онлайн уроки проводиться не будут.

"Для того, чтобы подключение было эффективным, для того, чтобы наши дети получали более качественные знания, мы приняли решение, что нам нет необходимости проводить обучение онлайн. Обучение будет проводиться через те программы, о которых я говорил ранее, и они не рассчитаны на онлайн занятия. Поэтому, онлайн занятий не будет. Мы будем основываться на других механизмах. Вчера на родительских собраниях такие предложения звучали", - заключил министр.

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