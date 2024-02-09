ООН: 12 млн тонн мусора скопилось в секторе Газа

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В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов отметили, что на его уборку потребуется четыре года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @motaz_azaiza

Около 12 млн тонн мусора, на уборку которых уйдет более четырех лет, скопилось на улицах городов и поселков в секторе Газа. Об этом говорится в опубликованном докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Количество мусора и обломков разрушенных домов в секторе Газа превышает 12 млн тонн. С учетом возможностей нынешней администрации анклава на их вывоз потребуется более четырех лет", - отмечается в документе.

УКГВ подчеркивает, что свыше 650 тыс. человек потеряли свое жилье и "не имеют дома, куда можно было бы вернуться".

"Сотни тысяч палестинцев нуждаются в приюте и непродовольственных товарах первой необходимости, они вынуждены оставаться в антисанитарных условиях. Нужны палатки, деревянные секции и брезентовые простыни для защиты от непогоды", - указали в управлении ООН, отмечая, что многие лагеря беженцев перенаселены. 

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