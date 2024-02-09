ООН: 12 млн тонн мусора скопилось в секторе Газа

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов отметили, что на его уборку потребуется четыре года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
Около 12 млн тонн мусора, на уборку которых уйдет более четырех лет, скопилось на улицах городов и поселков в секторе Газа. Об этом говорится в опубликованном докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"Количество мусора и обломков разрушенных домов в секторе Газа превышает 12 млн тонн. С учетом возможностей нынешней администрации анклава на их вывоз потребуется более четырех лет", - отмечается в документе.
УКГВ подчеркивает, что свыше 650 тыс. человек потеряли свое жилье и "не имеют дома, куда можно было бы вернуться".
"Сотни тысяч палестинцев нуждаются в приюте и непродовольственных товарах первой необходимости, они вынуждены оставаться в антисанитарных условиях. Нужны палатки, деревянные секции и брезентовые простыни для защиты от непогоды", - указали в управлении ООН, отмечая, что многие лагеря беженцев перенаселены.