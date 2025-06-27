ООН: 316 млн человек во всем мире употребляют наркотики

В мире
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Усиление глобальной нестабильности усложняет борьбу с мировой наркопроблемой, способствует росту влияния организованных преступных групп и приводит к рекордному уровню потребления наркотиков. Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт ООН

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным авторов доклада, в 2023 году наркотики употребляли 316 миллионов человек, или примерно шесть процентов населения Земли в возрасте от 15 до 64 лет – по сравнению с 5,2 процента в 2013 году.

Каннабис остается самым распространенным наркотиком в мире (244 миллиона потребителей), за ним следуют опиоиды (61 миллион), амфетамины (30,7 миллиона), кокаин (25 миллионов) и экстази (21 миллион). Согласно докладу, нестабильность, конфликты и нищета, вынуждающие людей покидать свои дома, могут еще больше увеличить эти показатели.

В 2023 году объемы производства, изъятия и употребления кокаина достигли исторических максимумов. Производство составляло 3 708 тонн – почти на 34 процента больше, чем годом ранее. Объем изъятия составил рекордные 2 275 тонн – на 68 процентов больше по сравнению с 2019–2023 годами. Число потребителей выросло с 17 миллионов в 2013 году до 25 миллионов в 2023 году.

Наркоторговцы активно осваивают новые рынки в Азии и Африке. Ограниченное ранее Латинской Америкой насилие, сопутствующее кокаиновой торговле, теперь распространяется и на Западную Европу, где растет влияние преступных группировок с Западных Балкан.

Из-за низких издержек и меньшего риска обнаружения синтетические наркотики продолжают стремительно распространяться по миру. Лидируют стимуляторы амфетаминового ряда, включая метамфетамин, амфетамин и каптагон. В 2023 году объемы изъятия таких веществ достигли рекорда. За ними следуют синтетические опиоиды, в том числе фентанил.

Наркомания наносит серьезный ущерб людям, обществу и системам здравоохранения. По данным доклада, снижение интереса к многостороннему сотрудничеству и перераспределение ресурсов могут усугубить ситуацию.

Цена бездействия высока – почти полмиллиона смертей и 28 миллионов потерянных здоровых лет жизни только в 2021 году. В 2023 году только один из 12 человек с расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, получал необходимое лечение. Эффективная политика и доступ к доказательным медицинским и социальным услугам могут смягчить последствия.

«Этот выпуск доклада показывает, что организованные наркосети продолжают адаптироваться, использовать в своих целях глобальные кризисы и уязвимые группы населения, – заявила исполнительный директор УНП ООН Гада Вали. – Мы должны инвестировать в профилактику и устранять коренные причины наркоторговли на каждом этапе незаконной цепочки поставок. Мы должны укреплять меры реагирования – использовать новые технологии, расширять трансграничное сотрудничество, создавать альтернативные источники дохода и преследовать ключевых фигурантов преступных сетей. Комплексный и скоординированный подход позволит нам разрушить преступные организации, укрепить глобальную безопасность и защитить сообщества».

 
#ООН #наркотики

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