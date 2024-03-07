ООН: небывалый голод грозит Судану, Чаду и Южному Судану

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что из-за боевых действий и отсутствия условий безопасности не возможно предоставить чрезвычайную продовольственную помощь жителям Судана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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Продолжающийся кризис в Судане грозит его населению и миллионам людей в соседних Южном Судане и Чаде крупнейшим в мире голодом. Об этом предупредила исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн.

"Более 25 млн человек оказались в Судане, Южном Судане и Чаде в быстро ухудшающейся ситуации в области продовольственной безопасности, - приводит ее слова агентство Xinhua. - Я обращаюсь с настоятельным призывом прекратить боевые действия и предоставить гуманитарным организациям выполнять свою работу по спасению жизней".

ВПП заявила, что из-за боевых действий и отсутствия условий безопасности не может предоставить чрезвычайную продовольственную помощь жителям Судана, которые в ней сильно нуждаются. Одна из причин - запрет властей Судана доставлять в страну помощь через границу из Чада и Южного Судана. Одновременно все растущее количество людей бежит из Судана в Чад и Южный Судан, однако в этих странах не хватает для них гуманитарной помощи. Так, за последние 10 месяцев более 600 тыс. беженцев прибыли в Южный Судан из Судана.