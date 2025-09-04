ООН сообщила, сколько детей рождается каждый час в мире

Айман Аманжолова
Согласно данным отчета ООН «Перспективы народонаселения», в 2023 году в мире родилось более 132 миллионов детей, что примерно составляет по 15 000 детей в час, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Kazpravda.kz

Находясь на первом месте в списке, Индия имела показатель более 2 600 рождений в час. Это более чем в 2 раза превышает показатель занявшего второе место Китая (примерно 1 000). В общей сложности почти каждое четвертое рождение в час происходит в Индии и Китае.

Рассматривая остальную часть списка, Нигерия (857) и Пакистан (786) имеют схожие показатели рождаемости, как и Индонезия (512), Демократическая Республика Конго (499) и Эфиопия (469). Замыкают первую девятку США (418) и Бангладеш (398).

Несмотря на эти, казалось бы, большие цифры, во многих странах этого списка наблюдается снижение рождаемости. Это не обязательно плохо — замедление роста населения может означать лучшие перспективы получения образования и больше возможностей в сфере труда.

В сочетании с (относительно) низким уровнем смертности, численность трудоспособного населения может увеличиться. С уменьшением числа иждивенцев, нуждающихся в поддержке, производительность труда может повыситься. Это называется демографическим дивидендом и позволяет странам увеличивать доход и потребление на душу населения.

В начале августа стало известно, что население Испании достигло исторического максимума благодаря мигрантам.

В интернете доступны данные о рождении и смертях в онлайн режиме в реальном времени. Кроме того, на сайтах есть информация об экономических показателях, производстве, окружающей среде, продовольствии, водных ресурсах и энергетике.

