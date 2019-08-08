Опасны ли вышки мобильных операторов для горожан, разъяснили специалисты

Специалисты Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан рассказали о воздействии электромагнитных полей на человека и дали рекомендации, как вести себя вблизи вышек мобильных операторов и антенн спутниковой связи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Elorda.info.
В ведомстве заверили, что в настоящее время электромагнитная обстановка в городских кварталах считается удовлетворительной.
Специалисты также отмечают, что человек не может определить присутствие электромагнитного поля(ЭМП), хотя наиболее чувствительны к нему центральная нервная, сердечно – сосудистая, гормональная и репродуктивная системы нашего организма.
Самым распространенным в городских кварталах источником ЭМП являются антенны базовых станций сотовых операторов. Размещаются они на крышах зданий на высоте 7-50 метров на специальных опорах или контейнерах.
"Обычно на базовой станции устанавливается по 3 секторных антенны в одном месте, ориентируемых в разные стороны свободного пространства. При этом радиусы биологически опасных зон в направлении излучения составляют от 15 до 55 метров и значительно снижаются даже в направлении небольших углов от данного направления излучения по вертикали и горизонтали. С боковых и задней сторон антенн размер биологически опасной зоны очень мал и измеряется сантиметрами", – говорится в сообщении.
Исследования, проведенные в столичных квартирах под перекрытием, на котором установлены эти самые антенны, показали, что уровень ЭМП там в сотни раз меньше допустимых.
В департаменте предупредили, что ни в коем случае нельзя трогать элементы антенн руками, прислоняться к ним и находиться на крыше вблизи вышки с ее излучающей стороны(та сторона, которая развернута от здания).
Также эксперты рассказали, как вести себя вблизи антенн спутниковой связи.
"Антенны станций спутниковой связи обычно похожи на тарелку диаметром не менее 1,8 метра. Электромагнитное излучение антенны спутниковой связи распространяется в виде ярко выраженного узконаправленного луча, однако при этом небольшая часть энергии рассеивается возле самой антенны. Устанавливаются на крышах зданий, а также на эстакадах и на земле обычно вблизи зданий их владельцев", – рассказали в ведомстве.
Чтобы обезопасить себя, необходимо уточнять границу санитарно-защитной зоны у владельца станции, если такой информации нет, то лучше не подходить к антенне на расстоянии ближе 10 метров.
Стоит отметить, что это правило не распространяется на принимающие антенны спутникового телевидения, которые являются безопасными для человека, поскольку не излучают электромагнитных полей.
В ведомстве заверили, что в настоящее время электромагнитная обстановка в городских кварталах считается удовлетворительной.
Специалисты также отмечают, что человек не может определить присутствие электромагнитного поля(ЭМП), хотя наиболее чувствительны к нему центральная нервная, сердечно – сосудистая, гормональная и репродуктивная системы нашего организма.
Самым распространенным в городских кварталах источником ЭМП являются антенны базовых станций сотовых операторов. Размещаются они на крышах зданий на высоте 7-50 метров на специальных опорах или контейнерах.
"Обычно на базовой станции устанавливается по 3 секторных антенны в одном месте, ориентируемых в разные стороны свободного пространства. При этом радиусы биологически опасных зон в направлении излучения составляют от 15 до 55 метров и значительно снижаются даже в направлении небольших углов от данного направления излучения по вертикали и горизонтали. С боковых и задней сторон антенн размер биологически опасной зоны очень мал и измеряется сантиметрами", – говорится в сообщении.
Исследования, проведенные в столичных квартирах под перекрытием, на котором установлены эти самые антенны, показали, что уровень ЭМП там в сотни раз меньше допустимых.
В департаменте предупредили, что ни в коем случае нельзя трогать элементы антенн руками, прислоняться к ним и находиться на крыше вблизи вышки с ее излучающей стороны(та сторона, которая развернута от здания).
Также эксперты рассказали, как вести себя вблизи антенн спутниковой связи.
"Антенны станций спутниковой связи обычно похожи на тарелку диаметром не менее 1,8 метра. Электромагнитное излучение антенны спутниковой связи распространяется в виде ярко выраженного узконаправленного луча, однако при этом небольшая часть энергии рассеивается возле самой антенны. Устанавливаются на крышах зданий, а также на эстакадах и на земле обычно вблизи зданий их владельцев", – рассказали в ведомстве.
Чтобы обезопасить себя, необходимо уточнять границу санитарно-защитной зоны у владельца станции, если такой информации нет, то лучше не подходить к антенне на расстоянии ближе 10 метров.
Стоит отметить, что это правило не распространяется на принимающие антенны спутникового телевидения, которые являются безопасными для человека, поскольку не излучают электромагнитных полей.