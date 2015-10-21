Опасные шутки Свежий выпуск 472 Ксения ЧЕРНИКА, Южно-Казахстанская область

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя­тий сотрудники управления криминальной полиции ДВД ЮКО установили, что на самом деле изображение инсценировано. Жители Ордабасинского района 1997 и 1998 годов рождения, двое из которых студенты, пояснили, что фото они сделали в сентябре прошлого года. В тот день в доме одного из них резали скот. Тогда-то и пришла идея сделать ради шутки постановочное фото, измазав одного из парней кровью барана.

После этого молодого человека поместили в багажник, сняли на мобильный телефон, а позже разместили снимки в социальных сетях. Несколько сотен пользователей Instagram успели за это время оставить свои лайки, отметив что им фотография нравится.

А вот у сотрудников правоохранительных органов на этот счет совсем иное мнение. Они не просто не оценили шутку, но и провели профилактическую беседу с молодыми людьми, предупредив о недопустимости подобных действий.