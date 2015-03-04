Опасных вредителей обнаружили в завезенных ежевике и салате госинпекторы РК Общество 996

Опасный вредитель – западный (калифорнийский) цветочный трипс обнаружен госинспекторами по карантину растений Министерства сельского хозяйства РК по Астане в голландской продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"При досмотре груза на фитосанитарном контрольном посту "Международный аэропорт Астана" были отобраны образцы ежевики и листового салата и направлены в Республиканскую карантинную лабораторию. Результаты экспертизы подтвердили наличие цветочного трипса в 85 кг салата и 21 кг импортной ежевики. Зараженная опасным вредителем продукция была уничтожена путем сжигания в присутствии представителей таможенников, экологов и грузовладельцев", – указывается в распространенном сообщении.



По данным МСХ, в 2014 году западный цветочный трипс был выявлен в шести случаях импорта продукции из Нидерландов, в трех из них вредоносное насекомое находилось в свежесрезанных цветах. В целом по республике в прошлом году было выявлено 12 фактов ввоза зараженной подкарантинной продукции, в 8 из них – западный цветочный трипс. Уничтожено более 3 тонн опасного груза. Только с начала текущего года карантинными постами МСХ РК задержано и уничтожено около 2,5 тонны зараженных овощей и цветов.



"В настоящий момент в тепличных хозяйствах страны цветочного трипса нет. Вот почему его завоз и распространение грозит заражением цветочной и овощной продукции, выращиваемой в закрытом грунте и может потребовать полного уничтожения растений", – отметили в Минсельхозе.



Стоит отметить, что западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis) в настоящее время признан одним из наиболее опасных вредителей овощей и цветов, выращиваемых в теплицах. Химическая борьба с ЗЦТ затруднена по ряду причин. Это – очень мелкое (до 2 мм) насекомое ведет скрытый образ жизни, поселяясь в цветочных почках, цветках, под различными чешуйками на растениях (при вспышках размножения обычен на листьях). Тем самым большая часть популяции неуязвима для обычных химических обработок. Цветочный трипс является объектом карантина во многих странах. ЗЦТ широко распространен в Америке, странах Европы, с 90-х годов обнаружен в России.

