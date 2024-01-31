Оперетта «Мадемуазель Нитуш» зазвучала на казахском языке в Астане

Культура, Театр
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Аменова Дана
Корреспондент

Артисты Музыкального театра юного зрителя представили столичной публике премьеру спектакля «Мадемуазель Нитуш» на государственном языке, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Как известно, мировая премьера знаменитой оперетты Флоримона Эрве с большим успехом прошла в парижском театре Варьете в 1883 году. С тех пор музыкальная комедия до сих пор продолжает уверенно завоевывать театральные подмостки и кинематограф в разных странах.

Новая казахстанская версия французского музыкального шедевра также полна веселых нелепостей и неожиданностей. Казахстанские артисты добавили в старинный европейский сюжет о скромной воспитаннице монастырского пансиона Денизе и композиторе Флоридоре восточный колорит. Строгая дисциплина царит в учебном заведении, который резко контрастирует с театральными буднями.  

Искрометные шутки, комичные положения и удивительная музыка, озорные танцы в сочетании с яркими костюмами и передвижными декорациями придают повествованию особый шарм. Легкие и изящные водевильные мелодии, прозвучавшие в исполнении камерного оркестра под управлением Руслана Баймурзина стали неотъемлемой частью представления.

Юная воспитанница пансиона Дениза, которую сыграла Майра Маргуланкызы, мечтает о карьере актрисы, а родители собираются выдать ее замуж за бравого лейтенанта Фернана де Шамплатро в интерпретации Нуржаса Садырбаева. Молодой военный влюбляется в обаятельную актрису, которая попала на сцену благодаря композитору Флоридору, написавшему оперетту. Особенно запомнились публике романтичные сцены за ширмой, которые вызвали улыбки в зале.   

Запоминающиеся эксцентричные образы Селестена - Флоридора, настоятельницы монастыря и полковника Альфред Шато-Жибюс создали Максат Кабдеш, Шынар Калдыбай и Алишер Исмаилов.

Студентка выпускного курса Российского института театрального искусства – ГИТИС, режиссер Алуа Сабо поделилась, что презентовать дебютную работу на родине было вдвойне ответственно, хотя спектакль был создан за короткие сроки. Идея о постановке оперетты у нее возникла давно. По ее словам, произведение пришлось немного сократить, но структура оперетты сохранена.   

 Наверное, романтическая сюжетная линия Денизы и Фернана де Шамплатро напоминает нам о том, что все-таки есть на свете настоящая любовь. В этом и заключается большое счастье, когда светлые чувства побеждают любые невзгоды. Также в этом произведении раскрывается тема внутреннего  одиночества разных персонажей. Так, полковник ищет актрису Коринн при том, что есть глухая жена. Бедного и несчастного помощника режиссера постоянно ругает директор. Таким образом, нам нужно было сделать компактную, динамичную, легкую для восприятия фильмовую историю и  соединить несоединяемое, в том числе частичку культуры Франции, Казахстана и американский Бродвей. Например, на французских мундирах изображены казахские национальные орнаменты,  так создавался своеобразный микс разных стран»,  рассказала она.   

На сцене актерам приходилось одновременно играть, танцевать и петь, чтобы передать энергию в зрительный зал. Актриса Майра Маргуланкызы выразила надежду, что спектакль станет популярным и займет достойное место в репертуаре.  

 — До этого играла в спектаклях «Гашык журек», «Шәмші», «Гаухартас», но у меня были в основном второстепенные роли. Ранее у меня не было опыта участия в оперетте. Думаю, что моя героиня Дениза откроет мне возможности в професии. Главная идея постановки в том, что нужно находить выход из любых проблемных ситуаций. Дениза берет от жизни все лучшее. Она любит театр. Возможно, она росла избалованной девочкой, поэтому ее отдали в пансион на перевоспитание. Тем не менее, девушка не потеряла себя в стенах учебного заведения. Благодаря силе духа она смогла достойно пройти через испытания судьбы и нашла свою любовь,  считает Майра Маргуланкызы.

Столичные театралы после просмотра сошлись во мнении, что в новой версии оперетты «Мадмуазель Нитуш» сохраняется главная интрига и очарование времени.

#Астана #казахский язык #театр #спектакль #премьера #МТЮЗ #Мадмуазель Нитуш #оперетта

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