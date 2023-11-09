Оплату за проезд предложено изменить

Общество
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Юлия Пулина

Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте и систему электронного билетирования планируют внедрить в области Улытау.

фото из архива "КП"

Проект дифференцированной оплаты предложен областным управлением «ЖКХ, ПТ и АД» на основании обращения отраслевого совета по строительству, логистике и транспорту РПП «Атамекен» области Улытау.

Согласно проекту, стоимость проезда в автобусе по безналичному расчету предлагается установить в размере 80 тенге, за наличные – 150 тенге. Стоит отметить, что сегодня автоперевозчики работают по тарифу 60 тенге, при расчетном тарифе – в 300 тенге.

Изменение тарифа обусловлено подорожанием бензина и дизтоплива, а также растущей инфляцией, отметил директор Жезказганского филиала ТОО «Тranko Exspess» Саят Ибадильдин. Несколько лет назад ТОО, стремясь повысить качество обслуживания пассажиров, приобрело несколько новых автобусов.

Действующий тариф слишком низок и не оправдывает затрат компании, включая расходы на топливо, зарплату водителям, а также техобслуживание автотранспортных средств. Перевозчиков поддерживает и РПП «Атамекен», так как с учетом роста цен качественное обслуживание требует увеличения затрат.

Последнее повышение стоимости проезда на маршрутах Жезказгана произошло в 2017 году. Тогда плату за проезд подняли с 40 до 60 тенге. На сегодняшний день крайне актуален вопрос не столько повышения оплаты проезда, сколько дифференциации его стоимости.

Как отметили в РПП «Атамекен», дифференцированный тариф хорошо зарекомендовал себя в ряде регионов Казахстана. В свою очередь, внедрение системы электронного билетирования поможет решить накопившиеся «хронические» проблемы общественного транспорта, включая острый дефицит кадров. Только в Жезказгане сегодня не хватает более 20 водителей.

Стоит отметить, что в проекте по внедрению дифференциации предусмотрены льготы. Бесплатный проезд предлагается установить для пенсионеров по возрасту, лиц с инвалидностью, многодетным матерям, несовершеннолетним, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, а также социально защищаемым категориям граждан.

#автобус #тариф #область Улытау #проезд #оплата

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