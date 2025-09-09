Фото: Polisia.kz

С июня в Казахстане проводится широкомасштабная операция «Қарасора – 2025», направленная на выявление и уничтожение природных очагов и плантаций наркосодержащих растений, ликвидацию деятельности нарколабораторий, наркоканалов, а также организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы МВД, для успешного выполнения задач привлечены спецподразделения МВД и Национальной гвардии МВД РК, применяются дроны и вертолетная техника. Только за 3 месяца проведено 40 авиавылетов, в ходе которых выявлено 20 наркопосевов, уничтожено и изъято свыше 5 тысяч кустов наркосодержащих растений общим весом более 1 тонны.

В области Улытау пресечен канал поставки наркотиков из южных регионов в центральный и северный Казахстан. Была задержана преступная группа из четырех человек. У них изъяты автомобили высокой проходимости, нарезное оружие с боеприпасами, а также 103 кг марихуаны, предназначенной для дальнейшего распространения.

В Жамбылской области задержаны двое граждан, занимавшихся заготовкой марихуаны с целью дальнейшей продажи. Изъято свыше 206 кг наркотического средства. В ЗКО в частном секторе выявлена теплица, в которой осуществлялось незаконное культивирование высококонцентрированной конопли. Изъято 47 кустов общим весом около 135 кг.

В Туркестанской области, в труднодоступных горных районах, созданной спецгруппой с участием подразделений Национальной гвардии МВД РК задержали троих граждан, у которых было изъято нарезное огнестрельное оружие, а также свыше 650 кг конопли и около 48 кг растения мак.

При проведении операции в городах Жезказгане и Сатпаеве выявлен факт поставки наркосодержащей продукции под видом легального товара. В результате из незаконного оборота изъято более 43 тонн мака.

Борьба с наркопреступностью носит комплексный и системный характер.

В рамках операции «Қарасора — 2025»:

• выявлено 677 наркопреступлений, в том числе 242 факта сбыта и 220 фактов незаконного культивирования;

• изъято 2 тонны марихуаны, 47 кг гашиша, 3 тонны растения каннабис, 155 кг синтетических наркотиков и 8,5 тонн прекурсоров;

• уничтожено более 27 тысяч кустов наркосодержащих растений;

• ликвидировано 9 нарколабораторий, пресечена деятельность 3 организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной.

Работа в данном направлении продолжается, добавили в МВД.