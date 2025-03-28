Опора на инновации

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на четвертом заседании Нацио­нального курултая в своем выступ­лении сказал: «В современном мире экономика, безусловно, должна опираться на инновации. Мы многое делаем для развития науки, особенно прикладного характера. Обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливает­ся связь науки и производства». Он также отметил, что до сих пор в Казахстане нет ни одного «науко­града», и дал поручение Правительству всесторонне изу­чить эту инициативу и подготовить соответст­вующий законопроект.

Фото: farabi.university

Между тем создание наукоемких территорий стало велением времени. Специализированные научно-технологические зоны объединяют научные организации, предприятия и инновационные стартапы. «Силиконовая долина», основанная на базе Стэнфордского университета в США, Кембриджский научный парк (Великобритания) и Гуанчжоу научный центр (Китай) продемонстрировали свою эффективность в развитии национальных инновационных систем, поэтому, опираясь на мировой опыт, наш университет ставит целью присоеди­нение к специализированной экономической зоне «Парк инновационных технологий».

Это даст КазНУ огромные возможности интегрироваться в инновационную экосистему Алматы и коммерциализировать научные разработки, а главное – стать научным городком. Студенты смогут совмещать образование и практический опыт с наукой. Специалисты с профессиональными навыками и деловыми качествами будут пользоваться высоким спросом на производственных предприятиях.

Наш вуз сегодня занимает 163-е место в международном рейтинге QS и вносит большой вклад в развитие науки и образования. Он располагает обновленной технической базой и исследовательским потенциалом для интеграции в научно-технологические зоны.

Ярким примером этого является недавно открытый суперкомпьютерный кластер на базе университета, а также Центр компетенций по робототехнике и мехатронике, Центр инновационных продуктов и высокотехнологичных проектов Farabi Hub, лаборатория «Технология дистанционного зондирования и ее применение», научный центр «Устойчивое развитие и рациональное природопользование», Центр устойчивого развития в Центральной Азии, кластер Farabi Chem Science и научно-производственный центр Chemical Coatings Innovations.

Суперкомпьютерный кластер

11 сентября 2019 года в рамках государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику было подписано межправительственное соглашение о ввозе суперкомпьютера в страну. 3 июля 2024 года во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан Президент РК провел переговоры в узком составе и подпи­сал ряд важных докумен­тов. В результате этой встречи было принято решение о том, что компания Qingdao Aucma Import & Export Co осуществит поставку суперкомпьютера в КазНУ. Вскоре в нашем учебном заведении был установлен самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии.

Суперкомпьютерный кластер не только повысит конкурентоспособность Казахстана на глобальной арене, но и будет способствовать развитию отечественной инфраструктуры. Он предоставляет широкие возможности для подготовки квалифицированных кадров в области ИТ, искусственного интеллекта и вычислительной техники. Суперкомпьютер повышает эффективность и точность научных разработок, а также значительно сокращает время, затрачиваемое на научные исследования. Он содержит прикладную программу для комплексной обработки генетических данных. Здесь работа ведется от предварительной обработки данных секвенирования до анализа последовательности генома. Эта программа необходима ученым, работающим с генетическими данными, и облегчает, а также ускоряет процесс геномного исследования.

Производительность суперкомпьютера – 2 000 терафлопс. Это один из 600 лучших суперкомпьютеров мира. Архитектура включает процессоры компаний Intel и NVIDIA, мощность которых в 10 000 раз превышает потенциал самого современного персонального компьютера. Сложнейшие задачи суперкомпьютер решает в кратчайшие сроки.

В разработке большой языковой модели для казахского языка (LLM), реализуемой по поручению Главы государства, также используются мощности и возможности суперкомпьютера. Кроме того, он подходит для сбора данных системы видеомониторинга и ситуационного центра проекта Smart City в Алматы. Исследователи могут использовать вычислительную мощность суперкомпьютера КазНУ в разных областях, в том числе в моделировании климата, разработке передовых алгоритмов машинного обучения, Big Data и искусственного интеллекта.

Возможности суперкомпьютера заинтересовали ряд министерств страны. Мы приглашаем все вузы совместно использовать вычислительный потенциал этой машины.

Центр компетенций по робототехнике и мехатронике

На церемонии вручения премии «Алтын Сапа» Президентом Казахстана в 2019 году было отмечено, что «Индустрия 4.0» является одним из актуальных и важных направлений модернизации отечественной промышленности. Нами реализуются пилотные проекты по цифровизации предприятий. В результате должен быть обеспечен переход от современного уровня технологического развития к уровню «умного производства», полнос­тью автоматизированного и роботизированного. В соответствии с этим поручением в 2024 году КазНУ открыл Центр компетенций по робототехнике и мехатронике. Были приобретены роботы ведущей немецкой компании KUKA.

Центр предусматривает подготовку профессиональных кадров, работающих в системе «Промышленность-5.0», а также оказание услуг по автоматизации, цифровизации производства. Он также предоставляет стартапам уникальную платформу для изучения, демонстрации и тестирования концепций роботизации технологических операций. На сегодняшний день заключены соглашения с такими промышленными компаниями, как Аstana Motors Manufacturing Kazakhstan и Hyundai Trans Kazakhstan. По договоренности сотрудники производственных предприятий повысят квалификацию и приобретут опыт в центре.

Farabi Hub

Глава нашего государства 7 нояб­ря 2023 года дал конкретные поручения по улучшению качества образования, повышению вклада науки в развитие страны и модернизации университетского городка. В рамках празднования 90-летия КазНУ нами был построен Центр инновационных продуктов и высокотехнологичных проектов Farabi Hub. Его цель – ускорить внедрение научных разработок и технологических идей в реальную экономику, обеспечивая доступ к передовым знаниям, технологиям и ресурсам.

Farabi Hub поддерживает парт­нерские отношения с университетами и научными институтами, а также компаниями-инвесторами. Это открывает путь к совместным исследованиям и разработке новых технологий. Его научные лаборатории, оснащенные новейшими приборами, позволяют проводить исследования и экс­периментировать в различных областях науки и технологий. На университетской базе действуют ZTE, BASF, технологическая корпорация Binlin, ведущее государственное исследовательское учреждение Франции CNRS, а также ряд иностранных компаний и научно-исследовательские институты. Здесь же функционируют коворкинг-площадка, конференц-зал, фуршетный зал, кофейня.

Общая площадь центра Farabi Hub составляет 5 000 кв. м.

Лаборатория «Технологии дистанционного зондирования и их применение»

Президент Касым-Жомарт Токаев неизменно подчеркивает важность развития университетской науки и модернизации инфраструктуры как ключевых факторов экономического и социального прогресса. В соответствии с поручением в марте 2024 года начала работу лаборатория «Технологии дистанционного зондирования и их применение», основанная в рамках совместного казахстанско-китайского проекта при сотрудничестве с Институтом экологии и географии Китайской академии наук. Ее деятельность направлена на всестороннее изу­чение изменений климата и экологии в Цент­ральной Азии, включая такие актуальные проблемы, как засуха, деградация земель, нехватка водных ресурсов и снижение уровня Каспийского моря.

Преимуществом новой лаборатории является использование современных спутниковых и геопространственных методов анализа, позволяющих интегрировать данные из спутниковых снимков, наземных измерений и беспилотных летательных аппаратов. Такой мультиплатформенный подход дает возможность глубинно исследовать пространственно-временную динамику природных процессов и выявлять ключевые факторы, формирующие экологическую обстановку. Коллективом лаборатории уже ведутся прогнозные исследования. Результаты призваны служить научной основой для принятия стратегических решений в области природопользования.

Сегодня Казахстан сталкивается со множеством сложных экологических и экономических вызовов, требующих системных и комп­лексных ответных мер. Одним из важнейших факторов, влияющих на все сферы экономики, является глобальное изменение климата. К 2050 году, по прогнозам, произойдет сдвиг сроков начала вегетационного периода не менее чем на 10 дней, участятся засухи и заморозки. Такие изменения создадут серьезные препятствия для аграрного сектора, повлияют на объемы производства и потребуют более рационального использования водных ресурсов. Одновременно сохраняется острая необходимость в улучшении качества атмосферного воздуха и восстановлении загрязненных почв, особенно в регионах с интенсивной нефтедобычей. Именно здесь технологии дистанционного зондирования, развиваемые в лаборатории, способны обеспечить оперативный и точный мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий и ландшафтов. Это напрямую влияет на эффективность принимаемых мер.

Накопленный в КазНУ им. аль-Фараби научный опыт нашел свое продолжение в инициативе, исходящей непосредственно от лаборатории: проект «Устойчивое развитие сельского хозяйства в аридных территориях Казахстана». Он охватывает целый спектр передовых технологий, включая системы капельного орошения, устройства типа Groasis Waterboxx, организацию «умных» теплиц. А также методы управляемого пополнения водоносных горизонтов. Кроме того, предусматривается использование влагосберегающих смесей и создание автоматизированных систем контроля параметров поч­вы, влажности и температуры.

Ученые физико-технического, химического и биологического факультетов КазНУ уже успешно испытали энергосберегающие теплицы, оснащенные беспроводными мониторинговыми модулями, позволяющими оптимизировать расход воды и поддерживать стабильный микро­климат. Эти технологии сочетают в себе «зеленые» решения для надежного энергоснабжения, что особенно важно в условиях резко континентального климата. Особого внимания заслуживает протестированная в КазНУ энергосберегающая теплица по принципу Plant Factory («фабрика растений»). Она открывает новые возможности для выращивания овощей, ягод и других культур на беспочвенной основе – в питательном водном растворе.

Благодаря совокупности перечис­ленных факторов проект «Устойчивое развитие сельского хозяйства в аридных территориях Казахстана» демонстрирует высокую эффективность: потребление воды сокращается в среднем на 30%, а производительность возрастает на 15–20%. Однако дальнейшее развитие и масштабирование данной инициативы требуют действенной поддержки на государственном уровне. Необходимо консолидировать усилия профильных министерств, акиматов, научных центров и частного бизнеса, определить регионы для внедрения пилотных проектов, обеспечить финансовую базу. Необходимо сформировать междисциплинарную рабочую группу из ученых, инженеров, агрономов и экономистов. Такой комплексный подход позволит в кратчайшие сроки вывести отечественное сельское хозяйство на качественно новый уровень. А также повысить национальную продовольственную безопасность и укрепить международный имидж Казахстана как государства, использующего науку и инновации ради устойчивого будущего.

КазНУ им. аль-Фараби, опираясь на опыт и научную экспертизу лаборатории, готов представить детальный план действий по запуску пилотных площадок и их масштабированию в аридных регионах Казахстана. Объединив ресурсы государства, бизнеса и научного сообщества, возможно не только эффективно проти­востоять актуальным экологическим вызовам, но и заложить прочный фундамент для дальнейшего развития страны.

Научный центр «Устойчивое развитие и рациональное природопользование»

Дальнейшие исследования спутниковых данных, полученных в лаборатории «Технологии дистанционного зондирования и их применение», проводятся на базе Научно-исследовательского центра устойчивого развития и рационального природопользования. Они направлены на решение экологических и экономических задач и соответствуют Национальному плану развития Рес­публики Казахстан до 2029 года. В нем обозначены цели по минимизации риска дефицита воды, улучшению качества воздуха, сохранению биоразнообразия и другим важным аспектам. В состав данного научного центра входят 10 инновационных лабораторий, реали­зующих Цели устойчивого развития.

Научный центр работает над вопросами состояния климата и моделирования, цифровой карто­графии и прикладной геодезии, атмосферных исследований (лаборатория GlobalSky), устойчивого туризма, моделирования динамики качественного состава водных ресурсов. В центре также проводятся геоинформационный анализ деградации ландшафтов, геодемографические и социально-экономические исследования, работы по обеспечению экологической безопасности, изучению экологии почв и мониторингу состояния окружающей среды.

Основная цель центра – выявление закономерностей взаимодействия природы и общества в условиях глобальных изменений окружающей среды. Здесь также разрабатываются и внед­ряются «зеленые» технологии для рацио­нального использования природных ресурсов.

Среди основных областей исследований – природная и антропогенная динамика геосистем, почв, рельефа и ланд­шафтов, разработка научных основ охраны природы, региональные особенности устойчивого развития, а также геоинформационные технологии и картографирование.

В этом году ученые центра разработали более 60 карт, фиксирующих климатические изменения Западного Казахстана. В том числе была впервые составлена карта разрушения ландшафтов региона. Ученые провели комплексный анализ 323 озер и водных ресурсов. Также осуществлен мониторинг динамики уровня Каспийского моря и качества почв, разработаны методические основы оценки подземных вод.

По итогам экспертизы ученых КазНУ крайне необходима разработка прогноза изменения климата для каждого региона на срок до 30 лет. Это связано с тем, что по сей день отсутствуют­ подробные карты действий для регионов, учитывающие местные особенности, ресурсы и приоритетные сферы экономической деятельности. Данная карта впервые составлена для Западно-Казахстанской области и бассейна реки Жайык.

Филиал научного центра КазНУ «Устойчивое развитие и рациональное природопользование» был открыт в прошлом году в Западно-Казахстанском университете им. М. Утемисова. Наш вуз не только проводит исследования в области устойчивого развития, но и делится своим опытом с региональными вузами.

Центр устойчивого развития в Центральной Азии

3 июля 2024 года главы двух государств приняли решение объявить 2025 год Годом туризма Китая в Казахстане. Для работы в этом направлении КазНУ им. аль-Фараби и Гонконгский политехнический университет выступили с инициативой и договорились об открытии совместного научно-образовательного хаба. В ноябре прошлого года начал свою работу новый центр.

Знаменательный год, безусловно, открывает возможности для увеличения потока туристов и притока иностранных инвестиций. Возникает необходимость углубленного изучения социаль­но-экономических возможностей и дальнейшего развития туристского региона. Созданный с этой целью центр рассматривает пути цифровизации и устойчивого развития сферы туризма. На данный момент подготовлен первый аналитический материал, содержащий предложения по цифровой трансформации туристского сектора. КазНУ готов передать его в соответствующие государственные органы.

Центр ориентирован на нес­колько ключевых направлений. Во-первых, это исследования и образовательные проекты в сфере туризма. Они включают управление туристскими потоками, подготовку квалифицированных кадров, внедрение цифровых сервисов и использование механизмов планирования территорий, в том числе применение Big Data и геоинформационных технологий.

Во-вторых, это вопросы социаль­ной политики и работы. Будет изучено влияние интенсивного роста туризма на благосостояние местного населения. А также предложены меры по адаптации инфраструктуры, управлению занятостью и повышению уровня жизни. В-третьих, будут анализированы не только экономические аспекты развития туристической индустрии, но и культурные, социальные и экологические последствия.

Центр планирует запустить четыре крупных научно-исследовательских проекта. Два из них будут посвящены сфере туризма и гостеприимства, остальные – вопросам социальной политики. Кроме того, разработана масштабная образовательная программа, направленная на подготовку новых специалистов в сфере туризма и социальной сферы. Также планируется проведение курсов повышения квалификации для государственных служащих, задействованных в управлении отраслью. По мере расширения сферы деятельности увеличивается­ и количество международных мероприятий – конференций, круглых столов, форумов. Это способствует привлечению известных международных экспертов и обмену передовым опытом.

Дополнительным ресурсом для наращивания потенциала цифровой трансформации туризма станет параллельная инициатива «Национальная цифровая экосистема управления туризмом Казахстана». Суть этой инициа­тивы заключается в создании единой цифровой платформы, позволяющей управлять потоком туристов в режиме реального времени, анализировать предпочтения путешественников и координировать развитие инфраструктуры. На базе этой платформы предприниматели и государственные учреждения получат доступ к инструментам прогнозирования спроса, маркетинга и привлечения инвестиций. В реализации проекта будут использованы искусственный интеллект и геоинформационные технологии. Это позволит повысить эффективность решений, связанных с размещением и развитием туристических объектов, а также снизить нагрузку на наи­более часто посещаемые места.

Гонконгский политехнический университет инвестировал в деятельность центра 126 млн тенге. Уже сейчас можно говорить о наличии прочного научно-финансового фундамента для запус­ка научных и образовательных программ. Таким образом, Центр устойчивого развития в Центральной Азии в дальнейшем может стать не только интеллектуальной платформой для разработки современных стратегий развития туризма, но и надежным партнером государства в сфере социальной политики. Сочетая знания, цифровые решения и социальные исследования в области гостеприимства и управления территорией, новый хаб позволяет комплексно реагировать на вызовы, возникающие в связи с ростом туристической активности. Надеемся, что государство поддержит инициативу развития центра.

Кластер Farabi Chem Science

Целью данного кластера, в сос­тав которого входят девять научных лабораторий, является­ проведение исследований и разработка новых решений в области экологии, источников энергии, медицинской химии, нефтехимии и энергоемкого материаловедения.

Farabi Chem Science Cluster пополнился как абсолютно новыми лабораториями, так и теми, что развились на базе Центра физико-химических методов исследования и анализа и НИИ новых химических технологий и материалов. Это лаборатория аналитической химии и окружающей среды, лаборатория технологий электрохимических производств, лаборатория нефтехимии, химико-медицинская лаборатория, лаборатория тонкого органического синтеза, лаборатория энергоемких наноматериалов, лаборатория перспективных материалов и технологий и науч­но-производственный центр Chemical Coatings Innovations. Также стоит отметить лабораторию высокоточной диагностики материалов, которая организована при спонсорской поддержке компании AlemTrade.

Данные научные лаборатории предоставляют широкие возможности для выявления и анализа загрязнителей окружающей среды, разработки новых материалов для химических источников тока, проведения углубленных исследований в области нефтехимии, разработки оптимальных методов получения отечественных медико-биологических средств и антибактериальных защитных покрытий. А также создания огнеупорных покрытий для металлических и деревянных конструкций, изучения новых видов неорганических материалов со специальными свойствами, выполнения услуг по количественному и качественному анализу веществ и материалов. Здесь созданы благоприятные условия для свободной деятельности ученых, а также лаборатории оснащены новейшим оборудованием. Стоимость нового оборудования, приобретенного в рамках реализации проектов грантового и программно-целевого финансирования МНВО РК и спонсорских дотаций, составляет 1 млрд тенге.

В этих лабораториях были разработаны технологии выращивания дорогостоящих искусственных кристаллов на основе трибората лития (LBO), востребованных в таких передовых отраслях, как оптика и электроника, а также новые материалы для натрий-ионных и магний-ионных аккумуляторов – перспективной замены традиционных литий-ионных батарей. Совместно с немецкой компанией Lanxess, российской компанией «Сибур» и польской компанией Synthos созданы новые катализаторы для гидрирования бутадиен-нитрильного каучука.

Кроме того, разработан комп­лекс электрохимических технологий для создания покрытий различного назначения – антикоррозионных, декоративных, износостойких, жаропрочных и других, – которые производятся в недавно открытом гальваничес­ком цехе университета. Также успешно разработаны и доведены до промышленной реализации технологии получения полимерных композитов, которые по прочности превосходят природный камень и нашли широкое применение в строительстве и промышленности. А в области медицины преподаватели и профессора гордятся соз­данием десятка лекарственных препаратов как синтетического происхождения, так и на основе растительного сырья, включая инновационные маски и повязки на основе полимерных гидрогелей для эффективного лечения ран и ожогов.

Не менее значимой стала разработка антибактериальных покрытий для хирургических нитей и имплантов, которые не только существенно эффективнее зарубежных аналогов, но и в три раза дешевле. Что делает эти инновации доступными для массового использования и значительно улучшает качество медицинских услуг в стране.

В научном центре обучаю­щаяся молодежь совершенствует квалификацию, реализует стартап-проекты, приобретая научно-исследовательские навыки с первых курсов.

Научно-производственный центр Chemical Coatings Innovations

Научно-производственный центр Chemical Coatings Innovations, созданный на базе КазНУ при поддержке АО «Фонд науки», является одним из лидеров в Казахстане в области гальванических покрытий и прикладной электрохимии. Он располагает собственным гальваническим цехом, лабораторией контроля качества и технологических разработок, а также творческой мастерской по изготовлению сувенирной продукции и реставрации предметов искусства.

Научно-производственный центр предлагает широкий спектр услуг: от нанесения композитных и традиционных металлических покрытий до разработки новых технологий финишной обработки металлов. Особое внимание уделяется инновационным решениям, таким как создание коррозионностойких самовосстанавливающихся покрытий.

Получение гальванических покрытий – процесс с точки зрения науки изучен достаточно подробно. Однако работы в этом направлении ведутся постоянно, так как научно-технический прогресс рождает новые задачи в материаловедении. К тому же в Казахстане немного гальванических цехов и практически нет организаций, занимающихся разработкой гальванических технологий под нужды заказчика. Это тормозит развитие многих видов производства. В ответ на эту потребность и был создан научно-производственный центр Chemical Coatings Innovations при факультете химии и химической технологии КазНУ.

Первым крупным заказчиком выступила компания «КазЭлектроПривод», дочернее предприя­тие КТЖ и французского железно­дорожного гиганта Alstom. Она нуждалась в технологиях и услугах нанесения защитных покрытий согласно международным стандартам и требованиям компании Alstom и обратилась к нашим ученым, имевшим в своем арсенале целый комплекс электрохимических технологий. Ныне НПЦ выполняет заказы и для многих других заказчиков.

Лаборатория ZTE

На данный момент компания ZTE начала обучение и сертификацию по направлениям менеджмен­та и экспертизы. Совместная лаборатория оснащена ультраскоростными платформами, многочастотными системами, технологиями искусственного интеллекта, сверхширокополос­ными антеннами и другими передовыми разработками. Это оборудование используется для создания сетей 4G и 5G, которые обеспечивают высокую производительность, низкую задержку и надежность передачи данных.

Кроме того, центр открывает возможности для стажировки преподавателей и студентов. По окончании обучения выпускникам вручается сертификат, соответствующий международным стандартам.

ZTE является мировым лидером по разработке и коммерциализации технологий 5G. Продукция и услуги компании представлены более чем в 160 странах мира. Компания ZTE не только предлагает телекоммуникационное оборудование, но и конкурентоспособна в области бытовой электроники, включая смартфоны. Несколько моделей телефонов ZTE пользуются большим спросом на мировом рынке.

Лаборатория криофизики и криотехнологий

В ежегодных посланиях Глава государства постоянно подчеркивает необходимость принятия мер для дальнейшего развития здравоохранения и полного оснащения всех медицинских учреж­дений современным оборудованием. На этих задачах основана инициатива лаборатории криофизики и криотехнологий физико-технического факультета по созданию мобильного низкотемпературного термостабилизатора. Эта инициатива соответствует долгосрочным целям развития Республики Казахстан, а также Концепции развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы.

Мобильный криобокс предназначен для транспортировки и хранения биологически активных препаратов. Он обеспечи­вает сохранность вакцин, образцов тканей, лекарств и других биологических материалов, что особенно важно для организаций здравоохранения, Министерства по чрезвычайным ситуациям, экологических структур и научно-исследовательских институтов Казахстана.

Использование сухого льда для охлаждения и транспортировки биологических материалов, хотя и является распространенным методом, имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, это высокая стоимость сухого льда. Во-вторых, сухой лед не всегда может обеспечить необходимый температурный режим, что может привести к нарушениям и порче биологических материалов. Для решения данной проблемы рекомендуется использовать мобильные криотермобоксы, работающие на основе жидкого азота. Жидкий азот способен поддерживать очень низкие температуры (-196 °C), и его добыча доступна в любом крупном городе.

Кроме того, разработка мобильного криотермостабилизатора соответствует современным тенденциям в области криогенных технологий, которые активно внедряются в различные сферы, включая медицину, биотехнологии и экологию. Это не только повышает эффективность транс­портировки биологичес­ких материалов, но и способствует развитию научно-технического потенциала страны, открывая новые возможности для внедрения инновационных решений на рынке криогенного оборудования.

Преимущества данного устройства – экономичность, позволяю­щая отказаться от дорогих зарубежных альтернатив, а также отсутствие необходимости во внешних источниках энергии. Для его использования не требуется постоянное присутствие оператора. Принцип работы термостабилизатора основан на системе охлаждения, использую­щей пары жидкого азота.

На базе КазНУ функциони­руют такие крупные центры, как первый казахско-французский научный Археозоологический центр по изучению Центральной Азии ZooStan, совместная лаборатория BASF, Центр судебной экспертизы, Научно-исследовательское производство лекарственных растений, современная обсерватория Farabi и Институт мозга. В ведущем университете страны зарегистрировано восемь научно-исследовательских институтов и 140 лабораторий. Из них около 30 были открыты в прошлом году. На сегодняшний день реализуются 372 научных проекта. Доходы от науки в 2021 году составили 2 782,1 млрд тенге, а в 2025 году – 12 662,5 млрд тенге. Немаловажную роль играет государственная поддержка, направленная на улучшение условий жизни молодых ученых. За последний год 12 молодых ученых получили ключи от новых квартир от имени Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Ведущий университет продолжит повышать престиж науч­ной деятельности, развивать инновационную инфраструктуру, расширять сотрудничество с бизнесом и поддерживать молодые кадры.

В дальнейшем планируется строительство крупнейшего среди казахстанских вузов технопарка, инновационного парка и центра искусственного интеллекта.

Эти инициативы позволят значительно усилить исследовательский потенциал, создавая условия для проведения передовых научных разработок и коммерциализации инноваций. Для университета это означает рост академической репутации, укрепление позиций в международных рейтингах, привлечение ведущих ученых и студентов. А также расширение партнерств с индустриальными и государственными структурами. Технопарк и инновационный центр станут площадками для трансфера технологий, содействуя развитию стартапов и повышая конкуренто­способность выпускников на глобальном рынке труда.

Для Казахстана создание таких объектов приведет к ускорению научно-технического прогресса, привлечению инвестиций в высокотехнологичные отрасли и формированию инновационной экономики. Центр искусственного интеллекта будет способствовать развитию цифровых технологий, поддерживая государственные инициативы по цифровизации и интеллектуальной трансформации различных отраслей.

Реализация этих проектов, несомненно, станет стратегическим шагом в развитии науки, техники, экономики и деятельности университета.