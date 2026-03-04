Определен проект повестки Мажилис 7 марта 2026 г. 5:00 7 Ольга Орлова На заседании бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определен проект повестки предстоящего пленарного заседания. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Депутатам предлагается рассмотреть Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, совершенное 13 ноября 2024 года в Баку. Документ направлен на создание устойчивой модели трехстороннего взаимодействия и развитие долгосрочного сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии. Соглашение предусматривает эффективное использование потенциала ВИЭ, развитие торговли экологически чистой электроэнергией между сторонами, а также с государствами Европы и другими регионами. Кроме того, планируется обеспечить взаимосвязанность энергосистем Центральной Азии и Азербайджана для устойчивого и прогнозируемого экспорта зеленой электроэнергии. На обсуждение Мажилиса также вносится Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, разработанный в развитие Декларации о союзническом взаимодействии между странами от 4 мая 2023 года. Документ предусматривает совершенствование форм и механизмов разнопланового сотрудничества в политической, экономической, военной, социальной, научной, технологической, культурной и гуманитарной сферах. В проект повестки пленарного заседания включено и Соглашение о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки, подписанное 8 июня 2023 года в Сочи. Кроме того, в работу будет принят новый законопроект о ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о сотрудничестве в борьбе с преступностью. #мажилис #заседание #повестка