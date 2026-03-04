Определен проект повестки

Мажилис
7
Ольга Орлова

На заседании бюро Ма­жилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определен проект повестки предстоя­щего пленарного заседания.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутатам предлагается рассмотреть Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, совершенное 13 ноября 2024 года в Баку. Документ направлен на создание устойчивой модели трехстороннего взаимодействия и развитие долгосрочного сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии. Соглашение предус­матривает эффективное использование потенциала ВИЭ, развитие торговли экологичес­ки чистой электроэнергией между сторонами, а также с государствами Европы и другими регионами. Кроме того, планируется обеспечить взаи­мосвязанность энергосистем Центральной Азии и Азербайджана для устойчивого и прогнозируемого экспорта зеленой электроэнергии.

На обсуждение Мажилиса также вносится Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, разработанный в развитие Дек­ларации о союзническом взаи­модействии между странами от 4 мая 2023 года. Документ предусматривает совершенствование форм и механизмов разнопланового сотрудничества в политической, экономической, военной, социальной, научной, технологической, культурной и гуманитарной сферах.

В проект повестки пленарного заседания включено и Соглашение о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки, подписанное 8 июня 2023 года в Сочи.

Кроме того, в работу будет принят новый законопроект о ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

#мажилис #заседание #повестка

