Мажилису также предлагается рассмотреть проект ратификации Соглашения между Правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиат­ского регио­нального гляциологичес­кого центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой

ЮНЕСКО. Соглашение направлено на дальнейшее развитие международного научного сотрудничества в области изучения ледников, снежного покрова и вечной мерзлоты, а также оценки их воздействия на водные ресурсы региона в условиях изменения климата.

Также палата рассмотрит во втором чтении проект закона о внесении дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуаль­ный кодексы Республики Казахстан касательно усиления ответственности за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Мажилису предстоит также принять в работу ряд новых законопроектов: о рейтинговой деятельности, поправки по воп­росам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных, по вопросам совершенствования системы технического и профессионального образования, миграции населения. Кроме того, комитеты планируют принять в работу законопроекты о ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического сою­за и третьей стороны (третьих сторон) и Соглашения между правительствами Казахстана и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций.