Определена повестка
1
Ербол Тишкамбаев
На заседании бюро под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова определена повестка предстоящего пленарного заседания. Депутаты рассмотрят проект закона о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц. Данное соглашение позволяет возвращать граждан Казахстана, незаконно находящихся во Франции без документов, удостоверяющих личность, без применения к ним санкции, то есть только с уплатой административного штрафа. Соглашение было подписано в ходе визита Главы государства во Францию в 2024 году. Вступление соглашения в силу усилит контроль за миграционным процессом и будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами.