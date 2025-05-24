Комитет по обеспечению качества в сфере образования министерства просвещения РК подвел итоги комплексного анализа деятельности организаций среднего образования и определил 100 лучших школ страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Оценка проводилась на основе комплексного анализа по итогам контрольных и оценочных мероприятий: результаты внешней оценки качества образования, участие в международных исследованиях PISA и PISA для школ, данные мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО), итоги государственной аттестации, достижения учеников, квалификация педагогов, условия для инклюзивного образования, эффективность воспитательной работы, школьный микроклимат, участие в научных, экологических и социальных проектах. Также учитывались принципы открытого и прозрачного управления.

«Это не просто список лучших школ – это отражение слаженной, профессиональной и ответственной работы всего коллектива школ: от педагогов и администрации до родителей и самих учеников. Каждый ребенок должен учиться в школе, где его поддерживают, вдохновляют и помогают раскрыть потенциал», — отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Майра Мелдебекова.

Инициатива станет ежегодной практикой, направленной на повышение качества среднего образования и распространение эффективных подходов к обучению и воспитанию.

Напомним, в Казахстане функционирует 8 тысяч школ, в которых обучаются более 3,9 миллиона детей и трудятся 412 тысяч педагогов.