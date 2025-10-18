Завершился первый этап конкурса на присуждение Международной премии «Волонтёр года». В онлайн-голосовании приняли участие более 50 тысяч человек, выразив поддержку волонтёрам, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Высокая активность граждан свидетельствует о растущем интересе к волонтёрскому движению и поддержке общественных инициатив в стране.

Онлайн-голосование проводилось с целью определения ТОП-10 претендентов по 15 номинациям, которые продолжат участие в конкурсе. На следующем этапе конкурсная комиссия проведёт экспертную оценку претендентов.

В честь Международного дня волонтёров 5 декабря в Астане состоится торжественная церемония вручения Международной премии «Волонтёр года», на которой объявят победителей.