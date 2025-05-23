Определены первоочередные задачи развития войск
2
Нурали Мансуров
Под председательством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова в Карагандинском гарнизоне состоялось выездное заседание коллегии Министерства обороны, в ходе которого были подведены итоги и определены приоритетные направления деятельности на летний учебный период. В ее работе приняли участие руководящий состав Министерства обороны, Генерального штаба, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск и войсками региональных командований, а также начальники военных учебных заведений.