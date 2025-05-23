Как сообщает официальный сайт Мин­обороны, глава ведомства акцентировал внимание на изменениях в геополитической обстановке. С учетом анализа зарубежного опыта ведения современных боевых действий он обозначил приоритеты в подготовке казахстанской армии.

Заслушаны доклады первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова о состоянии боевой и мобилизационной готовности и заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева о состоянии воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах. Они уделили особое внимание вопросам подготовки мобилизационного резерва, планирования сборов с военнообязанными, развития системы службы в резерве, поддержания твердого уставного порядка в воинских частях, недопущения правонарушений и преступлений.

Обсуждены отдельные вопросы повышения уровня подготовки войск, кадрового потенциала, тылового и технического обеспечения. Подводя итоги, министр поставил перед командным составом ряд приоритетных задач. В их числе – подготовка инженерно-саперных подразделений, операторов БПЛА с отработкой задач тактической разведки, организация практических занятий по боевой и специальной подготовке, усиление мер безопасности, соблюдение требований по обращению с оружием.