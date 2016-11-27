Спорт
Определены победители чемпионата Казахстана по боксу
В Павлодаре завершился чемпионат Казахстана по боксу, по итогам которого определились новые чемпионы страны в разных весовых категориях, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
.
Так, чемпионами стали:
49 кг – Темиртас Жусупов (Акмолинская область);
52 кг – Азамат Исакулов (Мангистауская область);
56 кг – Кайрат Ералиев (ЮКО);
60 кг – Адилет Курметов (ВКО);
64 кг – Бекдаулет Ибрагимов (ЮКО);
69 кг – Аблайхан Жусупов (Караганда);
75 кг – Абилхан Аманкул (Тараз);
81 кг – Жанибек Алимханулы (Алматинская область);
91 кг – Антон Пинчук (Костанай);
+91 кг – Олжас Букаев (Павлодар).
"По итогам чемпионата главный тренер сборной страны Мырзагали Айтжанов должен назвать новый состав национальной команды", – отмечается в информации.