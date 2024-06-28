Определены победители Национальной телевизионной премии «Тұмар-2024»

В День работников средств массовой информации в Астане прошло торжественное награждение победителей Национальной телевизионной премии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В этом году «Тұмар» проводится в восьмой раз. По случаю праздника журналистов сегодня поздравил глава государства. Президент подчеркнул значимость роли медиаработников в обновлении общественного сознания и укреплении национального единства.

На соискание премии в 2024 году поступило более 300 заявок по 12 номинациям. В конкурсе участвовали республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, которые производят профессиональный телевизионный контент. В шорт-лист вошли 48 работ.

В этом году была учреждена номинация «Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуаций». Советник президента - пресс-секретарь президента Берик Уали вручил специальную премию «Тұмар-2024» телеканалу «Qazsport».

Ещё один специальный приз телеканалу «Almaty TV» вручила министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Победители премии стали обладателями статуэтки «Тұмар» и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства. Отметим, премия «Тұмар» учреждена в 2017 году по инициативе министерства культуры и информации РК. Главная цель премии – продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей.

Обладателями премии «Тумар-2024» стали:

Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуаций - «Алапат тасқын» - телеканал «Qazaqstan»;

Лучшее журналистское расследование – «Экономика vs экология: су үнемдеудің жолдары қандай?/Арнайы репортаж» - телеканал «Atameken Business»;

Лучшая информационная программа - «Astana Times» жаңалықтар қызметі - телеканал «Astana TV»;

Лучшая аналитическая программа - «Жеті күн» - телеканал «Хабар»;

Лучший социальный проект - «Құдайы қонақ» - телеканал «Qyzylorda»;

Лучший документальный фильм - «Шетелдегі қазақ балалары» - телеканал «Jibek Joly TV»;

Лучший сериал года - «Мошенники» - телеканал «НТК»;

Лучшее ток-шоу в региональных СМИ - «Ділмар» - телеканал «Жетісу»;

Лучший региональный канал - Телеканал «ТДК-42»;

Лучшая детская программа - «АуылDone» - «Седьмой канал»;

Лучший тележурналист - Григорий Беденко - телеканал «Хабар»;

Лучший телеведущий - Мадина Балгабаева - телеканал «КТК».