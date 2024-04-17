Определены участки под строительство новых домов в селе Кобда Актюбинской области

Новые дома также будут строить в Уилском, Айтекебийском, Темирском и Иргизском районах, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Глава государства на одном из заседаний оперативного штаба по устранению последствий паводков поручил обеспечить скорейшее начало строительства домов для пострадавших в результате природной стихии. Актюбинская область приступила к реализации поставленной задачи.

На прошлой неделе в Уилском районе было определено более 200 земельных участков для строительства домов взамен разрушенных паводком. Сегодня земельные участки для строительства новых жилых домов были выбраны Кобдинском районе.

Вместе с представителями строительных компаний в село Кобда прибыл руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Ержан Муздыбаев.

По его словам, в Кобде подтоплено 102 дома, в селе Жарык этого же района — 27. Сегодня начаты работы по забивке колышков на территории, где будут построены новые дома.

«Мы разделили объекты строительства в селе Кобда между 15 подрядными организациями. Они начинают строительные работы на собственные средства. В течение двух месяцев все строительные работы должны быть завершены. Что касается проектов, то здесь будут построены дома площадью 80 и 100 квадратных метров. Сейчас заключены договора с заводами, ведутся работы по поставке кирпича и других строительных материалов», - сказал Ержан Муздыбаев.

Как сообщил аким Кобдинского района Изгилик Тынымгереев, обследование технического состояния подтопленных домов в районном центре продолжается.

«На сегодня от жителей села Кобда поступило 284 заявления о порче имущества из-за паводка. В ходе технического обследования установлено, что 102 дома не подлежат восстановлению, то есть столько домов должно быть построено. Возможно, данное количество увеличится, поскольку техническое обследование подтопленного жилья продолжается», - отметил аким района.

Новые дома также будут строить в Уилском, Айтекебийском, Темирском и Иргизском районах.