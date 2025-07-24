В женской сетке осталось четыре претендентки

Фото: ФТК

В столичном Национальном теннисном центре Beeline Arena продолжаются решающие матчи женской сетки чемпионата Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Жибек Куламбаева (292 WTA ), первая сеяная турнира, в четвертьфинале без особых усилий обыграла Анастасию Крымкову со счётом 6:2, 6:2. В полуфинале Жибек сыграет с Инкар Дюсебай — победительницей зимнего чемпионата страны, которая уверенно прошла Альбину Какенову - 6:3, 6:2.

В другой полуфинальной паре встретятся Аружан Сагандыкова и Полина Слепцова. Аружан в 1/4 финала оказалась сильнее Асылжан Арыстанбековой — 6:3, 6:1.

А вот Слепцова преподнесла главную неожиданность дня, выбив вторую ракетку турнира Сандугаш Кенжибаеву (980 WTA ) со счётом 6:4, 6:4, отметили в федерации.