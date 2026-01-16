Согласно анализу глобальных климатических данных, 2023, 2024 и 2025 годы стали самыми теплыми за весь период инструментальных наблюдений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации Science News, последние 3 года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений и впервые сформировали устойчивый период, при котором средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса Цельсия.

Эти годы образовали первый в истории трехлетний отрезок, когда средняя температура на планете стабильно превышала порог в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, который ассоциируется с ростом рисков для экосистем, здоровья людей и учащением экстремальных погодных явлений.

Как заявила стратегический руководитель климатических исследований ECMWF Саманта Берджесс, отметка в 1,5 градуса не является «резкой границей», однако каждое дополнительное повышение температуры существенно усиливает негативные последствия. Выступая 12 января на презентации доклада, она подчеркнула, что темпы потепления сегодня выше, чем 10 лет назад.

В 2025 году средняя глобальная температура составила 1,47 градуса выше доиндустриального уровня, что сделало его третьим самым жарким годом в истории. При этом рекорд по-прежнему принадлежит 2024 году с показателем 1,6 градуса, тогда как 2023 год занимает второе место. Уточняется, что планета может начать стабильно превышать отметку в 1,5 градуса уже к 2029 году.

Основной причиной сохраняющегося роста температур остается накопление парниковых газов в атмосфере прежде всего вследствие сжигания ископаемого топлива. Это, как отмечают климатологи, усиливает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений.

Эксперты отмечают, что делать прогнозы на 2026 год пока преждевременно, однако общая тенденция остается устойчивой. По оценке ECMWF, вероятность того, что хотя бы один из ближайших пяти лет превзойдет температурный рекорд 2024 года, составляет около 80%.

Напомним, в ЕС 2025 год стал одним из самых жарких в истории.