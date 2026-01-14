Агентство DPA, ссылаясь на европейскую службу по изменению климата "Коперник", сообщило, что средняя температура воздуха у поверхности Земли в 2025 году составила 14,97 градуса по Цельсию, что является третьим результатом за всю историю метеонаблюдений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
Как утверждают метеорологи, "2025 год был лишь немного прохладнее 2023 года, а самым жарким годом с начала метеонаблюдений по-прежнему остается 2024 год".
По словам заместителя директора службы Саманты Берджесс, в 2024 году средняя температура составила 15,1 градуса Цельсия, а годом ранее - 14,98 градуса.
По подсчетам европейских и американских метеорологов, температура воздуха на планете в последние три года в среднем превышала доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса.