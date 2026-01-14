Агентство DPA, ссылаясь на европейскую службу по изменению климата "Коперник", сообщило, что средняя температура воздуха у поверхности Земли в 2025 году составила 14,97 градуса по Цельсию, что является третьим результатом за всю историю метеонаблюдений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: Kazpravda.kz

Как утверждают метеорологи, "2025 год был лишь немного прохладнее 2023 года, а самым жарким годом с начала метеонаблюдений по-прежнему остается 2024 год".

По словам заместителя директора службы Саманты Берджесс, в 2024 году средняя температура составила 15,1 градуса Цельсия, а годом ранее - 14,98 градуса.

По подсчетам европейских и американских метеорологов, температура воздуха на планете в последние три года в среднем превышала доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса.