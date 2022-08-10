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Образование
Опубликован список обладателей образовательных грантов

Опубликован список обладателей образовательных грантов 2022-2023, сообщает Kazpravda.kz.   

Полный список грантов можно посмотреть здесь

Отметим, в этом году увеличено количество грантов для детей из социально уязвимых слоев населения. То есть дети из многодетных или неполных семей, а также те, в семьях которых воспитывают детей с особыми образовательными потребностями, имели больше шансов для получения гранта. Также предусмотрены квоты для сельской молодежи и лицам казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в текущем году было подано около 80 тысяч заявок.

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