Опубликован список обладателей образовательных грантов 2022-2023, сообщает Kazpravda.kz.

Полный список грантов можно посмотреть здесь.

Отметим, в этом году увеличено количество грантов для детей из социально уязвимых слоев населения. То есть дети из многодетных или неполных семей, а также те, в семьях которых воспитывают детей с особыми образовательными потребностями, имели больше шансов для получения гранта. Также предусмотрены квоты для сельской молодежи и лицам казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в текущем году было подано около 80 тысяч заявок.