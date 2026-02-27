Отбор проходит в два этапа - региональный и республиканский
При поддержке Минпросвещения стартует новый сезон республиканского проекта видеоуроков и видеолекций «Панорама педагогических идей - 2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет среднего образования Минпросвещения
Инициатива реализуется с 2018 года и объединяет педагогов дошкольных, средних, дополнительных и профессионально-технических организаций образования всех регионов страны.
Отбор проходит в два этапа - региональный и республиканский. На первом этапе участники представляют педагогические идеи в письменной форме с обоснованием их актуальности для системы образования. Каждый педагог вправе подать одну работу по одному направлению.
Материалы должны быть авторскими, ранее не опубликованными и не участвовавшими в других проектах. Видеоуроки и видеолекции направляют только участники, прошедшие в республиканский этап.
Направления конкурса:
1. Читательская грамотность
2. Математическая грамотность
3. Естественно-научная грамотность
4. Цифровая грамотность
5. Экологическая грамотность
6. Межкультурная грамотность
7. Финансовая грамотность
8. Глобальные компетенции.
Прием заявок на региональный этап продлится со 2 марта по 30 июня на официальном сайте.