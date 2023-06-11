Опубликованы имена и фотографии погибших при лесном пожаре в Абайской области

Стали известны имена 14 работников лесничества, погибших при масштабном пожаре в Абайской области, передает Кazpravda.kz .

Фото пресс-службы МЧС РК

Список опубликовал Telegram-канал ABAI NEWS.

Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна (33 года) — руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Токтасын Серікжан Бакытбекулы (27 лет) — инженер по охране и защите леса Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Дуйсембаев Амангелді Спатайулы (58 лет) — водитель Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Губаев Алексей Григорьевич (30 лет) — мастер леса, государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Фоминых Максим Владимирович (25 лет) — инспектор по охране территорий, государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Нуржигитов Саят Нуржанович (50 лет) — инспектор по охране территорий, государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Начинёнов Константин Сергеевич (40 лет) — инспектор по охране, государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Сидорин Виктор Александрович (63 года) — инспектор по охране территорий, государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Сидорин Александр Викторович (39 лет) — инспектор по охране территорий, государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Пузырев Николай Иванович (54 года) — водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Пузырев Сергей Николаевич (30 лет) — лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Гражданкин Петр Александрович (51 год) — лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Дарибаев Александр Викторович (48 лет) — тракторист-машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Ганьшин Даниил Евгеньевич (41 год) — водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы».

По информации областного ДП, на данный момент удалось идентифицировать личности только пяти погибших, по остальным всё ещё ведётся работа. И, возможно, потребуется экспертиза ДНК.

«По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — добавили в ДП области Абай.

Фотографии опубликовал Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.