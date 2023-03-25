Опубликовано фото отца, обвиняемого  в убийстве собственных детей

В Сети опубликована фотография мужчины, который подозревается в убийстве своих трех несовершеннолетних детей в Актау, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz .

Фото пресс-службы ДП Мангыстауской области

По подозрению в тройном убийстве задержан 36-летний мужчина – отец детей.

Напомним, в доме № 46 в 27-м микрорайоне Актау мёртвыми найдены две его дочери 2011 и 2014 годов рождения и сын 2016 года рождения.

"В отношении 36-летнего мужчины расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК - убийство двоих и более лиц несовершеннолетнего возраста", - сообщили в полиции.

По данным департамента полиции, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

В Сети появилось его фото.