Опубликовано фото отца, обвиняемого  в убийстве собственных детей

Общество
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В Сети опубликована фотография мужчины, который подозревается в убийстве своих трех несовершеннолетних детей в Актау, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz

Фото пресс-службы ДП Мангыстауской области

По подозрению в тройном убийстве задержан 36-летний мужчина – отец детей. 

Напомним, в доме № 46 в 27-м микрорайоне Актау мёртвыми найдены две его дочери 2011 и 2014 годов рождения и сын 2016 года рождения.

"В отношении 36-летнего мужчины расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК - убийство двоих и более лиц несовершеннолетнего возраста", - сообщили в полиции.

По данным департамента полиции, подозреваемый  помещен в изолятор временного содержания.

В Сети появилось его фото.

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