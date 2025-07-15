Официальный сайт олимпийских игр опубликовал полное расписание соревнований Олимпиады‑2028, которая пройдёт в Лос-Анджелесе (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: olympics.com

Спортивные мероприятия начнутся 12 июля с первых квалификационных раундов, включая футбольные матчи. Торжественная церемония открытия запланирована на 14 июля, а уже на следующий день — 15 июля — будут разыграны первые комплекты медалей в таких дисциплинах, как триатлон, фехтование, дзюдо, лёгкая атлетика, регби-7, стрельба и гребной слалом.

Соревнование по боксу пройдут с 15 по 23 июля в арене «Peacock Theater», а финальные бои состоятся с 27 по 30 июля в «DTLA Arena».

Схватки между дзюдоистами пройдут с 15 по 22 июля в арене «LA Convention Center Hall 2».

Финальный день Олимпиады — 30 июля — ознаменуется решающими соревнованиями по лёгкой атлетике, боксу, баскетболу, велотреку, плаванию, борьбе и волейболу. Также в этот день состоится церемония закрытия Игр.