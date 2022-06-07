Опыт и квалификация

Фейсал Мохаммед аль-Шараби, глава делегации наблюдателей от Организации исламского сотрудничества (ОИС)

Миссия Организации исламского сотрудничества посетила участки для голосования за полтора часа до начала работы. Участки для голосования открылись вовремя, в 7 утра воскресенья, все необходимые организационные процедуры были выполнены на хорошем уровне. Персонал участков для голосования имеет необходимый опыт и квалификацию. Мы также высоко оцениваем работу волонтеров и организацию безопасности при голосовании. Никаких препятствий для свободного демократического волеизъявления граждан нами не было выявлено.

Мы отмечаем отличную работу Центральной комиссии в организации процесса голосования на референдуме, а также присутствие представителей средств массовой информации, чтобы осветить столь важное мероприятие профессиональным образом. Мы знаем о важной роли СМИ в поддержке демократии и демократических процессов.