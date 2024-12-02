Орден «Достық» II степени вручили послу Китая в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе беседы президент подчеркнул, что Казахстан и Китай издревле связывают крепкие узы дружбы и добрососедства. По его словам, стороны продолжают углублять сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сегодня отношения между Казахстаном и Китаем носят динамичный и многогранный характер: поддерживается активный политический диалог, крепнут торгово-экономические связи, осуществляются культурные обмены, увеличивается число образовательных программ и научных проектов, ведется тесное сотрудничество в области безопасности, особенно в борьбе с «тремя силами зла». Кроме того, наши страны активно взаимодействуют на международной арене в рамках ООН, ШОС, СВМДА, а также в формате «Центральная Азия – Китай».

По словам главы государства, отношения Казахстана и Китая можно назвать образцовыми. В свою очередь посол Китая поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и подтвердил приверженность Пекина дальнейшему поступательному развитию всестороннего стратегического партнерства.

Глава государства высоко оценил личный вклад посла Чжан Сяо в укрепление уз дружбы и добрососедства, успешное развитие казахско-китайского сотрудничества по всем направлениям. Президент Казахстана в знак признания заслуг Чжан Сяо наградил его орденом «Достық» II степени.