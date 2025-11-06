Организаторов азартных игр осудили в Алматы

Им дали от 2,5 до 4,5 лет лишения свободы

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Департамент АФМ по городу Алматы завершил расследование в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную организацию онлайн-азартных игр PokStars и LuckyShark, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Ставки принимались через банковские переводы, после чего участникам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к азартным играм. Денежные операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и третьих лиц, включая граждан иностранных государств (дропперов).

Для привлечения новых игроков использовалась таргетированная реклама, направленная на продвижение игрового клуба в социальных сетях.

"Приговором суда трое виновных осуждены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев. В пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 млн тенге и автомашина ZEEKR. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению незаконного игорного бизнеса. За последние два года: начато 105 досудебных расследований; ликвидировано 22 подпольных казино, 65 игровых залов и 441 терминалов; в системе Кибернадзор заблокировано свыше 33 тыс ссылок на онлайн-казино; за организацию незаконного игорного бизнеса осуждены 166 лиц.

