Политика

Организацию казахстанско-корейского бизнес-форума обсудили Бейбут Атамкулов и Ким Дэ Сик

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов принял Посла Республики Корея в РК Ким Дэ Сика в связи с предстоящим государственным визитом в Казахстан Президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи министр отметил, что государственный визит Президента Республики Корея в Казахстан станет важным событием в двусторонних отношениях в преддверии 10-летнего юбилея установления стратегического партнерства между нашими странами.

Стороны также отметили насыщенность программы визита, предусматривающего ряд важных мероприятий, в том числе встречи с Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-Министром РК Аскаром Маминым.

Особое внимание было уделено организации казахстанско-корейского бизнес-форума, в рамках которого запланировано подписание ряда двусторонних коммерческих документов, а также проведение выставки совместных инвестиционных проектов и инициатив в области промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, медицины и цифровизации.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и ситуации на Корейском полуострове.

Были затронуты различные аспекты дальнейшего укрепления традиционно дружественных казахстанско-корейских отношений, включая наращивание взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Стороны с удовлетворением отметили рост объема двусторонней торговли между Казахстаном и Южной Кореей, который в 2018 году составил 3,9 млрд долларов США, в том числе экспорт из Казахстана достиг 2,9 млрд долларов США, импорт из Южной Кореи 922 млн долларов США.

"В период с 2005 по 2018 годы валовой приток прямых иностранных инвестиций из Южной Кореи в экономику Казахстана составил 5 млрд долл. США.

В Казахстане на сегодняшний день оперируют около 500 компаний с южнокорейским капиталом. В последние годы такие компании, как Hyundai, LG, Samsung, Lotte Confectionery, SK, Dongil Highvill успешно работают в Казахстане", - отметили в пресс-службе МИД.

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