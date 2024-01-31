Осадки на большей части Казахстана обещают синоптики в начале февраля

Общество
106
Кунапия Гульмира
корреспондент

Прогноз погоды на 1-3 февраля предоставило РГП "Казгидромет", передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеорологов, по-прежнему большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона, он способствует выпадению обильных осадков.

– В северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде дождя и мокрого снега, прогнозируется также усиление ветра с метелью, в горных районах сильный снег, гололед и туман, – прогнозируют синоптики.

В западных регионах температура воздуха будет повышаться ночью до 5 мороза- 3 тепла, в южных – ожидается понижение ночью до 7-18 мороза.

#казахстан #погода #Казгидромет #гололед #осадки #туман #снег #метель

Популярное

Все
Обязаны ли родители помогать с внуками?
Если в сердце живет любовь
Прославил родной Кокшетау
Ержан да Татьяна
Теневые потоки, трансфертные берега
Неприкосновенность гарантируется
Добился и восстановился
Мошенник у банкомата
Что нам стоит ТЭЦ построить?
Вопреки здравому смыслу
Подлатали «узкие» места
Сергей Вишняк: Я – казахский русский!
Показательный суд прошел в Акмолинской области в отношении домашнего агрессора
Образование: в ожидании перемен
Укреплять доверительный диалог
Делая выбор, анализируйте рейтинги
Сердце, отданное Казахстану
...А обед не по расписанию?
Қазақ күресі в Европе
Массовый сбой произошел в Рунете
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Напал на школьницу
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Медсестры с автоматами
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Вспомнить забытое старое…
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи

Читайте также

«Братишки-угольщики» нарушают правила продажи угля в розниц…
Об условиях содержания Куандыка Бишимбаева рассказали в МВД
Глава МВД прокомментировал высказывание депутата маслихата …
Провести открытый суд над избившим водителя скорой помощи т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]