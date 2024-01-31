Осадки на большей части Казахстана обещают синоптики в начале февраля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеорологов, по-прежнему большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона, он способствует выпадению обильных осадков.

– В северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде дождя и мокрого снега, прогнозируется также усиление ветра с метелью, в горных районах сильный снег, гололед и туман, – прогнозируют синоптики.

В западных регионах температура воздуха будет повышаться ночью до 5 мороза- 3 тепла, в южных – ожидается понижение ночью до 7-18 мороза.