Осенние встречи

Национальный русский театр драмы имени М. Лермонтова открыл юбилейный 90-й сезон, и первой его премьерой стал спектакль «Тифлисские свадьбы» по пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели «Ханума».

Свет далекой звезды

Предшествовал этому прошедший на Малой сцене театра вечер памяти народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии РК, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, «Парасат», «Отан», российского ордена «Дружбы Рубена Суреновича Андриасяна.

Рубен Андриасян – целая эпоха в истории лермонтовского театра, ведь он руководил им без малого 40 лет (уникальный случай!), поставив порядка ста спектаклей. Был лауреатом национальной театральной премии «Сахнагер-2018», независимой премии «Платиновый Тарлан» (2001) и премии «Алтын Адам» – Человек года. Имя Рубена Андриасяна вошло в золотой фонд отечественной культуры.

Последний год своей жизни он провел с семьей в Америке, где находился на лечении. Там и умер, похоронен.

Вечер памяти Рубена Суреновича прошел в необычном формате – на нем не звучали пафосные речи: друзья, коллеги и ученики режиссера вспоминали знаковые для них встречи с ним. Но самое поразительное – активным участником вечера стал… сам Андриасян. Он появлялся на большом экране, установленном на сцене, рассказывал о своих спектаклях и даже словно комментировал происходящее а зале, отвечая на обращенные к нему вопросы.

Более того, Рубен Суренович «встречал» гостей вечера еще до его начала, в театральном фойе, где была развернута посвященная ему выставка. Причем стараниями хранителя музея Марины Константиновой многочисленные фотографии и афиши, рассказывающие о лермонтовском периоде Мастера, были выставлены не на традиционном стенде, а вплетены в сценические декорации его спектаклей, что придавало им жизнь, происходящую здесь и сейчас.

Не случайно заслуженная артистка РК Татьяна Банченко сказала, что для нее, как, наверное, и для всех остальных, Рубен Суренович не умер, о нем можно было бы сказать словами великой поэтессы Марины Цветаевой: «Вы просто уехали в жаркие страны, ⁄К великим морям». Так и он. Словно просто уехал...

Так талантливо задумал и очень оригинально провел вечер пресс-секретарь театра Алексей Гостев. Он отобрал для участия в нем всего восемь актеров – кроме Татьяны Банченко, перед зрителями выступили Анастасия Темкина, Ирина Лебсак, Сергей Погосян, Марина Ганцева, Виталий Багрянцев, Ирина Кельблер и Роман Жуков. По замыслу Алексея Гостева, число восемь несет в себе сакральный смысл – повернув ее, мы получим знак бесконечности. В вечность ушел и Рубен Андриасян.

Каждый из этих восьми участников вечера вспоминал одно из событий в их жизни, связанное с Рубеном Суреновичем. Например, Анастасия Темкина, продолжательница актерской династии (ее отец народный артист КазССР Лев Темкин многие годы был ведущим актером лермонтовского театра, мать, Татьяна Темкина, заведовала литературной частью театра) рассказала, как она еще одиннадцатилетней девчонкой с подачи Рубена Суреновича впервые попала на сцену. Было это в конце 80-х годов, когда Рубен Суренович ставил один из лучших своих спектаклей – «Поминальную молитву».

Заслуженный деятель РК, лау­реат Государственной премии РК Ирина Лебсак, которую Алексей Гостев остроумно охарактеризовал как «первую топлес-­актрису» лермонтовского театра, вспомнила о скандально популярном спектакле «Феликс», где она сыграла роль «девушки с низкой социальной ответственностью». Тогда рассерженные зрители даже подали на театр в суд за аморалку (прецедент в нашем театральном мире!).

– В результате спектакль имел неимоверный успех, – сказала Ирина Лебсак. – И когда журналисты пытали Рубена Суреновича, как он не побоялся выпустить на академическую сцену полуголую актрису, он ответил примерно следующее: «Если бы она была врачом, то ее костюмом был бы медицинский халат, если бы шпалоукладчицей, то оранжевый жилет, а у героини древняя профессия, следовательно, и наряд соответствующий».

Все актеры говорили о своем учителе с огромной теплотой и юмором, который так любил и умел ценить Рубен Суренович. Например, заслуженный деятель РК Сергей Погосян, о котором Алексей Гостев сказал: «Армянин, в прошлом один из известных казахских актеров, а ныне – российский», с улыбкой рассказал, как его в бытность актером лермонтовского театра приняли за сына Андриасяна.

– Как русских с фамилиями типа Иванов, Петров, Сидоров армяне считают за близких родственников, так и меня, актера русского театра с фамилией на -ян приняли за внебрачного сына главного режиссера.

Действительно, казалось бы, парадокс: армянин приехал в Казахстан, где возглавил русский театр драмы, при этом работал и в казахском театре, ставя спектакли на государственном языке. Хотя, как мне кажется, никакого парадокса нет: искусство – понятие глобальное, оно существует вне времени, вне границ и языковых барьеров.

Так уж сложилось, что судьба Рубена Андриасяна удивительным образом переплелась с историей алматинского театра, они даже на свет появились в один день – 31 октября. Правда, театр опередил своего верного рыцаря на 5 лет, впервые открыв занавес в 1933 году. Но они так долго существовали вместе, что теперь с полным правом можно назвать лермонтовский Теат­ром Рубена Андриасяна. Ему словно на роду было написано стать театральным человеком. Не случайно Рубен Суренович любил повторять, что в театр не поступают, а попадают как под трамвай. Однажды и на всю жизнь.

А еще он часто говорил, что актер – штучная профессия. Повторить его невозможно. «Нельзя ставить «Гамлета», когда нет Гамлета, нельзя ставить «Поминальную молитву», если нет Тевье. Все очень завязано на индивидуальности актера, на богатстве его внутреннего мира».

Театральная жизнь заслуженной артистки РК Татьяны Банченко тоже прошла рядом с Андриасяном.

– У Рубена Суреновича был любимый драматург – Чехов, за время работы в театре он поставил все его пьесы! Я помню, как мы работали с ним над спектаклем «Вишневый сад», где у меня была, казалось, небольшая роль Шарлотты, но в итоге совместными усилиями был создан, как мне кажется, яркий, запоминающейся образ.

Вообще мы с Рубеном Суреновичем работали вместе с 1973 года, когда он пришел в ТЮЗ. Я не была его ученицей, но, учитывая огромный срок совместной работы, с полным правом могу назвать его своим учителем. Скажу больше, мы с ним уже были как родные люди, у меня очень трепетное к нему отношение. Он обладал огромным чувством юмора, причем очень тонкого, что очень ценно, особенно в режиссерах.

При этом меня, да и не только меня, всегда смущало одно: он никогда не хвалил актеров, говоря, что актер – продукт скоропортящийся, поэтому его надо держать в холоде. Порой меня это задевало, и я его спрашивала: «Ну что вы молчите?» На что он отвечал: «Радуйся, что молчу». Лишь когда у меня был юбилей, в одном из интервью он сказал, что я много значу для театра. И такая оценка, конечно, мне была чрезвычайно приятна. Он был великолепный политик, психолог и дипломат, ведь, чтобы быть настоящим художественным руководителем театра, по-другому нельзя. Рубен Суренович мог сделать так, чтобы царила творческая атмосфера, а это, согласитесь, дорогого стоит.

Рубен Суренович стал учителем и для молодого актера Романа Жукова, которому тоже посчастливилось сыграть одну из главных ролей в чеховской «Чайке», поставленной Андриа­сяном.

– Рубен Суренович действительно словно ушел от нас в вечность, – сказал Роман Жуков. – В космосе, в созвездии Персея, есть звезда, которая носит имя Рубена Андриасяна, что отражено во всех астрономических атласах и каталогах. И нам всегда будет светить свет этой далекой звезды.

Выступивший на вечере вне программы заслуженный деятель Казахстана Ермек Турсунов, поставивший в лермонтовском театре спектакль «Жили-были…», вспоминая свою последнюю встречу с Рубеном Суреновичем, назвал его аруахом – добрым духом, хранителем и оберегом театра.

Новая жизнь «Ханумы»

Первая премьера нового сезона – спектакль «Тифлисские свадьбы» – посвящена 110-летию со дня рождения народного артиста СССР Евгения Диордие­ва, 90-летию со дня рождения народной артистки КазССР Лии Нэльской и памяти народного артиста РК Рубена Андриасяна.

Выбор пьесы классика грузинской драматургии Авксентия Цагарели, которой уже 140 лет, не случаен: написанная в далеком 1882 году, она, по мнению приглашенного из России режиссера-постановщика Григория Лифанова, и сегодня очень актуальна.

Почти полвека назад ее поставил в лермонтовском театре Рубен Андриасян. Спектакль стал долгожителем – зрители триста раз кричали «Браво!» Хануме – Лии Нэльской, князю Пантиашвили – Евгению Диордиеву и режиссеру спектак­ля. И вот теперь старая пьеса обрела новую жизнь, при этом режиссер и актеры не повторяли пройденного – они взглянули на «Хануму» глазами людей XXI века, и получился веселый, добрый, красочный, музыкальный спектакль, в котором царит вечная любовь.

Как утверждают его создатели, даже в наше рыночное время, где деньги правят бал, не все, к счастью, покупается и продается. Есть кое-что нематериальное – любовь, дружба, верность, на которые не приклеишь ценник. И пока существует такой порядок вещей, наша жизнь будет иметь смысл.

– Мы постарались наполнить наш спектакль музыкой, юмором и добротой, что так необходимо в наше неспокойное время. Вам повезло, что в вашем городе есть такой театр, где очень разнообразный и талантливый актерский коллектив, работать с которым для меня огромное удовольствие, – отметил режиссер, уже не первый раз работающий с актерами лермонтовского театра. Несколько лет назад Григорий Лифанов поставил здесь спектакль «Филумена» по пьесе итальянского драматурга Эдуардо­ де Филиппо.

Мне кажется, огромное удовольствие получили и зрители от филигранной работы Виталия Багрянцева (князь Пантиа­швили), утонченной и очень пластичной Анастасии Темкиной (сваха Кабато), взрывной, эмоцио­нальной Ирины Лебсак (Ханума), Дмитрия Багрянцева (Тимотэ, слуга князя Пантиашви­ли), а также Романа Чехонадского (богатый купец Микич Котрянц), Камиллы Ермековой (Сона, его дочь) и других.

Зрелищность спектаклю придало сценическое оформление художника-постановщика, заслуженного деятеля РК, лауреа­та Госпремии РК Владимира Кужеля, а также национальные грузинские мотивы, которые органично вошли в действие не только музыкальными напевами, но и танцевальными композициями от грузинского хореографа-постановщика Кахабера­ Лагвилавы.

Этот своеобразный танцевальный ансамбль из восьми исполнителей (Илья Кочергин, Анна Логвиненко, Лаура Орынбасарова, Динара Урбисинова, Артур Хакимов, Никита Хвостенко, Кристина Храмова, Илья Штоппель) стал полноправным действующим лицом спектакля, создавая неповторимую ауру, обрамляя его как яркую, насыщенную красками картину в духе гениального грузинского художника Нико Пиросмани.

Представляя зрителям эту премьеру, театр русской драмы имени Лермонтова еще раз продемонстрировал свою приверженность идеям интернационализма, ведь на его сцене идут пьесы русских, казахских, европейских авторов как классических, так и современных. Театр открыт миру, чем, вероятно, он и привлекателен для зрителей. Он словно декларирует известную, но иногда забываемую истину – как солнечный луч складывается из радужных оттенков семи цветов, создавая многоцветие планеты, так и наша жизнь состоит из многообразия рас, языков и обычаев.

Вступая в свой юбилейный, 90-й сезон, лермонтовский театр, как и прежде, молод душой, ценим зрителями. А значит, впереди у него еще долгая-долгая жизнь, наполненная премьерами, аплодисментами и цветами.