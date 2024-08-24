«Ошақ» на принципах ООН

Что собой представляет центр и каковы его задачи, мы попросили рассказать самого инициатора общественно значимого проекта.

– Саркытбек Сарсенбаевич, в стране не часто появляются начинания, инициированные частными лицами и направленные на решение общественных проблем. Проект по созданию Центра устойчивого развития «Ошақ» – одна из таких инициатив. Но почему она зародилась именно на селе?

– Нашему проекту уже три года. Когда в 2015 году я с должности начальника столичной Академии финансовой полиции вышел на заслуженный отдых, то переехал жить в Талдыкорган, где в свое время начинал службу в правоохранительных органах. Недалеко находится мой родной аул Жарлыозек, где проживают родители.

Я часто приезжал в отеческий дом, встречался с односельчанами. При этом почти каждый раз они обращались ко мне с различными жалобами. У кого-то отобрали землю, у кого-то – дом, где-то не выдают зарплату... Не отвечал отказом, старался помогать. Но все проблемы, увы, в одиночку не решить. Поэтому посоветовал землякам объединиться и зарегистрировать общественное объединение, чтобы в режиме нон-стоп защищать свои права.

К сожалению, поначалу моим советам не вняли. И чуть позже я решил взять инициативу в свои руки. В 2019 году собрал группу единомышленников и зарегистрировал общественное объединение «Центр устойчивого развития «Ошақ».

Мы хотели, чтобы устойчиво развивалось местное сообщество, чтобы процветал аул. Поэтому, не мудрствуя лукаво, за основу взяли фундаментальную программу ООН «Устойчивое развитие нации и его 17 целей». Особенно нас привлек раздел, посвященный местному самоуправлению.

Дело в том, что его необходимо внед­рять и в нашем казахстанском селе. На мой взгляд, существующая система управления в сельской местности уже давно себя изжила и демонстрирует низкую эффективность. Между тем в развитых странах Европы именно местное самоуправление является основой, фундаментом государства. Вот и в наших условиях жители сел также должны иметь право самим решать, как обустраивать жизнь: где прокопать арык, где пасти скот...

К сожалению, местные акимы не всегда способны работать во благо населения. Зачастую их действия и решения направлены только на удовлетворение нужд своего приближенного круга. Его представителям достаются льготные кредиты, субсидии, удобные земельные наделы...

Была и еще одна причина для организации пилотного проекта. Дело в том, что в моем родном ауле построенный еще в советские годы Дом культуры кто-то благополучно приватизировал, и взрослым людям просто негде стало собираться, чтобы провести сход, обсудить наболевшие вопросы. Дети не могли заниматься музыкой, хореографией, вокалом, шахматами... Поэтому мы решили построить собственное здание, где и разместить наш центр.

Вопрос с земельным участком решили, объединив с товарищем по десять соток, полученных в свое время в законном порядке от государства. Общая площадь построенного одноэтажного здания – 840 квадратных метров. Сегодня туда приходят дети заниматься в кружках, тут устраиваются банкеты, поминальные асы, дни рождения, здесь же проводятся собрания.

Кроме того, наш центр – место, где организуются заседания «круглых столов», конференции. Здесь собираются общественные активисты, люди, неравнодушные к проблемам села.

Надо особо сказать: мы не отгоражи­ваемся, а взаимодействуем в решении возникающих проблем с местной властью в лице сельского и районного акимов. Таким образом, без ложной скромности скажу, что смогли наработать опыт, который можно и нужно распространить по всему Казахстану.

Считаю, что в каждом селе республики должен быть свой Центр устойчивого развития. К слову, работая над его концепцией, мы побывали в соседних Узбекистане, Таджикистане, России, а также в Турции, изучили опыт местного самоуправления этих стран. И пришли к выводу: нам более всего подходит опыт Узбекистана, где существуют сейчас уже всему миру известные махалли.

– На какие средства содержится ваш центр?

– Нам помогают главы крестьянских хозяйств, неравнодушные к проблемам села. Они выделяют средства, из которых мы закрываем часть наших затрат. В последние два года от службы занятости района нам направляют одного человека, который помогает делать уборку помещений.

Сегодня в центре на постоянной основе работают два охранника, техничка, заведующая. Кроме того, мы зарабатываем самостоятельно. Проведение банкетов, мастер-классов с приглашением тренеров из Алматы, Талдыкоргана для обучения специальностям оплачивается.

– У Вас есть личный бизнес в селе?

– Да, у меня есть свое крестьянское хозяйство, поэтому я сам также являюсь спонсором «Ошақ». Как и все 253 фермерских хозяйства нашего района.

– Уточните, с какого времени дейст­вует ваш центр?

– С 2021-го работает полноценно.

– Официальная власть проявляет к вашему проекту какой-то интерес?

– Да, сейчас уже есть интерес со стороны местной власти. Кроме того, нас посетил генеральный секретарь – руководитель секретариата совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

Кстати, мне выпала честь выступить на заседании ассамблеи в Санкт-Петербурге с докладом «Местное самоуправление как фундамент государства». Я рассказал о своем проекте, о развитии местного самоуправления в странах СНГ. После чего возникла идея распространения нашего опыта во всех государствах Содружества.

Два месяца назад к нам приезжал посол США в Казахстане Дэниел ­Розенблюм. Мы стремимся опираться на Европейскую хартию по местному самоуправлению и использовать позитивный опыт децентрализации зарубежных стран и прежде всего ближайших соседей Казахстана, которые по менталитету ближе нам.

Уже сейчас на местном уровне следует начать формирование инфраструктуры будущей системы местного самоуправления, используя все доступные механизмы и возможности.

– Как появление «Ошақ» отразилось на жизни вашего родного аула?

– Центр оказал огромное влияние на жителей села, они воспряли духом. Народ стал дружнее, сплоченнее, появились возможность и желание проводить совместные, объединяющие мероприятия – те же Наурыз, День учителя и другие.

Важно отметить, что выявились об­щественные лидеры. Наконец, к нам повернулась лицом местная власть, осознав, что мы приносим только пользу. Ведь центр организует еще и консультации для сельчан по налоговым, пенсионным и другим вопросам, встречи с депутатами, руководителями областных управлений.

– Получается, вы взяли на себя часть организаторских обязанностей государственных структур? От такого помощника не откажется, пожалуй, ни один аким...

– Как я уже говорил, теперь на местном официальном уровне все убедились, что от нас есть большая польза. До этого все было замкнуто на сельском акиме, что не вполне правильно. Теперь часть вопросов решает общественность.

Все это лишний раз подтверждает, что надо развивать местное самоуправление, тогда и будет процветать страна. Тем более что, несмотря на названные выше позитивные перемены, к сожалению, основная масса сельчан по большому счету продолжает оставаться безразличной к общественной жизни, к тем же выборам сельских акимов и депутатов. Хотя, казалось бы, от этого выбора зависит многое в их жизни, как и в жизни аула.

– А что не так? Введение выборности сельских акимов считается большим шагом вперед. Неужели он не повлиял на отношения народа и власти на местах?

– К сожалению, чего-то кардинального пока не произошло.

Давайте разберем следующую условную ситуацию. Вчера в селе прошли выборы акима, а сегодня здесь должно состояться важное собрание, на котором он будет говорить с народом. И тут избранному главе звонят «сверху» и вызывают к акиму района. Что он будет делать? Ответ – поедет к начальству, а сельчане подождут.

Дело в том, что от акима района зависят его положение, карьера, зарплата, наконец... Он государственный служащий и должен подчиняться вышестоящему руководству, а не населению, его избравшему. А нужно, чтобы в первую голову он руководствовался нуждами населения!

– Но ведь речь идет о «вертикали» власти, без которой государство просто не сможет существовать. Как сделать так, чтобы аким был по-настоящему близок народу и в то же время оставался представителем власти?

– Может быть, со мной не все согласятся, но все же считаю: сельский аким не должен быть государственным служащим, зависимым от районного акима. Он должен зависеть только от воли населения, его избравшего.

Вот что сказал о местном самоуправлении Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу: «Мы продолжим передавать реальные полномочия из центра в регионы. Прежде всего необходимо эффективно разграничить функции государства и институтов местного самоуправления. Сильная система самоуправления − базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте. Без сомнений, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Не следует недооценивать людей и бояться передавать им полномочия, которые они в состоянии взять на себя».

К слову, пробудить интерес сельчан к реформам самоуправления может опять же государство. При условии, если поддержит развитие личных подсобных хозяйств. Они вообще способны стать триггером развития местного само­управления, пробуждения активности сельских жителей. В этом мы смогли убедиться, проведя массу исследований положения ЛПХ на селе.

Поэтому необходимо создать организационные, экономические, социальные и правовые условия для их развития. К сожалению, при разработке государственных программ, направленных на поддержку аграрного сектора экономики, личные подсобные хозяйства остаются вне поля зрения как самостоятельная форма хозяйствования.

Требуется правовое регулирование отношений, возникающих в связи с ведением гражданами республики личного подсобного хозяйства, и принятие Закона «О личных подсобных хозяйствах граждан РК». В этом документе следует рассматривать ЛПХ как форму непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйст­венной продукции, которая служит удовлетворению личных потребностей на земельном участке в пределах законодательно установленных Земельным кодексом РК норм.

В отношении ЛПХ должна проводиться государственная и иная поддержка, направленная на их правовую защищенность, содействие в организации сбытовых (торговых), перерабатывающих кооперативов, обеспечение социальных гарантий владельцев ЛПХ и работающих членов их семей.