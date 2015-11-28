​Ощутить дыхание времени

Организаторами выступили молодежное крыло «Жас Отан» городского филиала партии «Нур Отан», Архив Президента РК, управление молодежной политики акимата Алматы и КГП «Метрополитен». Выбор места проведения выставки неслучаен – городская подземка является самым массовым видом общественного транспорта. За месяц услугами метро пользуются более миллиона человек. Выставка уникальных фотографий, на которых Президент Нурсултан Назарбаев запечатлен в разные годы в окружении молодежи, продлится до 10 декабря. В 12-минутный перерыв между движением поездов ее, как надеются организаторы, посмотрят более полумиллиона пассажиров. Вниманию посетителей представлены 25 цветных и черно-белых фотографий из Архива Президента РК, каждая из которых – запечатленный миг истории.

– День Первого Президента олицетворяет собой единство исторического выбора всех казахстанцев и является ярким свидетельством высокого доверия, уважения и признания народа Лидеру нации ­Нурсултану Назарбаеву, – говорит представитель Архива Президента РК Куралай Кабдулова. – Мы отобрали для выставки самые знаковые, на наш взгляд, фотографии, по которым можно проследить хронологию деятельности Елбасы в разные годы – от самых истоков становления независимого государства и до сегодняшних дней.

На каждой фотографии Президент в окружении молодежи – это фотохроника многочисленных встреч Главы государства с молодыми рабочими, учеными, спортсменами, артистами, студентами, курсантами военных учреждений и воспитанниками детских домов.

– На этих исторических фотоснимках – дыхание эпохи, новая реальность суверенного государства, – отмечает исполняющий обязанности руководителя городского управления молодежной политики Нурлан Сыдыков. – На них представлена вся трудовая деятельность Нурсултана Назарбаева – от простого рабочего до Президента страны и одного из самых авторитетных политиков мира. Этот славный путь должен стать примером служения Отечеству для молодого поколения казахстанцев.

В завершение торжественной церемонии открытия выставки прозвучали народные кюи и песни в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Улар».