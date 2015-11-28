Свежий выпуск
​Ощутить дыхание времени
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Организаторами выступили молодежное крыло «Жас Отан» городского филиала партии «Нур Отан», Архив Президента РК, управление молодежной политики акимата Алматы и КГП «Метрополитен». Выбор места проведения выставки неслучаен – городская подземка является самым массовым видом общественного транспорта. За месяц услугами метро пользуются более миллиона человек. Выставка уникальных фотографий, на которых Президент Нурсултан Назарбаев запечатлен в разные годы в окружении молодежи, продлится до 10 декабря. В 12-минутный перерыв между движением поездов ее, как надеются организаторы, посмотрят более полумиллиона пассажиров. Вниманию посетителей представлены 25 цветных и черно-белых фотографий из Архива Президента РК, каждая из которых – запечатленный миг истории.

– День Первого Президента олицетворяет собой единство исторического выбора всех казахстанцев и является ярким свидетельством высокого доверия, уважения и признания народа Лидеру нации ­Нурсултану Назарбаеву, – говорит представитель Архива Президента РК Куралай Кабдулова. – Мы отобрали для выставки самые знаковые, на наш взгляд, фотографии, по которым можно проследить хронологию деятельности Елбасы в разные годы – от самых истоков становления независимого государства и до сегодняшних дней.

На каждой фотографии Президент в окружении молодежи – это фотохроника многочисленных встреч Главы государства с молодыми рабочими, учеными, спортсменами, артистами, студентами, курсантами военных учреждений и воспитанниками детских домов.

– На этих исторических фотоснимках – дыхание эпохи, новая реальность суверенного государства, – отмечает исполняющий обязанности руководителя городского управления молодежной политики Нурлан Сыдыков. – На них представлена вся трудовая деятельность Нурсултана Назарбаева – от простого рабочего до Президента страны и одного из самых авторитетных политиков мира. Этот славный путь должен стать примером служения Отечеству для молодого поколения казахстанцев.

В завершение торжественной церемонии открытия выставки прозвучали народные кюи и песни в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Улар». 

Популярное

Все
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Подкралась старость незаметно
Новая жизнь Второго Павлодара
Нам важно сохранить солдата
Нет повести печальнее на свете…
Утекает бензин мимо розницы
Непокоренный Бурхан-Булак
Жительница столицы под окнами многоэтажки разбила сад
Опасные игры
Огородные феи
Сергей Погосян: Казахстан – моя единственная Родина
Тяжело ли тебе, первоклассница?
В советское время имена алашординцев, среди которых был и Мейирман Ермектасов, несправедливо замалчивали
IT-технологии заступают на службу
История столетнего особняка
Вопрос о продлении учебного года, обсуждаемый казахстанской общественностью, вызывает острые дискуссии
Десерты с любовью
Навстречу «солнечным» малышам…  и не только
Голод и тетка
И прислушаться не к кому...
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
"Космический" Алтайский край
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
Я тебя породил, я тебя и убью
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
Утверждены ставки по депозитам в тенге на сентябрь
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау

Читайте также

Свежий выпуск
Дом вверх дном
Свежий выпуск
Алға, «Барыс»!
Свежий выпуск
Газон вместо бетона
Свежий выпуск
Десерты с любовью

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]