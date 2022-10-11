Ошибочка вышла

В историю из разряда «Нарочно не придумаешь!» угодила жительница одного из районов Кызылординской области. Она при отправке перевода через мобильное приложение банка второго уровня ошиблась одной цифрой, набирая номер телефона получателя.

И отправила дама в итоге деньги совсем не тому адресату, а возвращать кровные пришлось уже через суд. По сведениям Казалинского районного суда, женщина попросила взыскать с ответчика 126 800 тенге, отправленные ему через мобильное приложение банка совершенно случайно. Истица пояснила, что, отправляя перевод по номеру телефона, ошиблась, и деньги были переведены совсем не тому человеку, которому предназначались.

А «не тот человек» случайно доставшиеся ему 126 800 тенге присвоил, и на просьбы дамы о возврате суммы не реагировал. Пришлось той заняться установлением через официальные органы личности гражданина, а затем и идти с заявлением о взыскании средств в суд.

В итоге стороны пришли к соглашению, по которому ответчик обязуется выплатить ошибочно переведенную ему сумму в два ближайших месяца одинаковыми траншами. Цельной суммой вернуть незаконно обогатившие его деньги гражданин не имеет возможности.