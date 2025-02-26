Основа научного прогресса

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев принял участие в заседании круг­лого стола по вопросам реализации Закона «О науке и технологической политике», который состоялся в Алматы. Участники встречи обсудили поправки в национальное законодательство в данной сфере, обозначили ключевые задачи и озвучили предложения по развитию науки, внедрению инноваций и повышению конкурентоспособности страны. Также председатель палаты встретился с экспертами и коллективами ряда организаций города.

Открывая работу круглого стола, Маулен Ашимбаев подчерк­нул, что по поручению Главы государства в последние годы реализованы важные инициативы, направленные на поддержку ученых, проведена масштабная и системная трансформация в сфере науки, в том числе на законодательном уровне. В этом контексте, как отметил спикер Сената, новый импульс прогрессу отрасли, укреплению научной экосистемы и раскрытию потенциала ученых придало присвоение государственного статуса Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание развитию науки в стране. Поэтому Национальной академии наук был присвоен государственный статус. Несомненно, это решение откроет новые возможности для перехода науки на новый уровень. В сегодняшнем заседании круглого стола принимают участие наши ученые. Вы неустанно трудитесь над совершенствованием национальной науки, реализацией инновационных проектов и подготовкой нового поколения исследователей. Несомненно, своей деятельностью вы вносите значимый вклад в повышение конкурентоспособности и динамичное развитие Казахстана, – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Спикер Сената также отметил, что наука – это один из главных активов Казахстана и важный элемент национальной безопас­ности, экономической стабильности и социального благополучия. В этой связи было указано на ряд задач, на которых необходимо сосредоточиться и консолидировать усилия всех заинтересованных сторон, включая представителей научно-эксперт­ного сообщества, госорганов, общественности и депутатов.

В ходе обсуждения задач и предложений по развитию науки и повышению конкурентоспособности страны участники особое внимание уделили механизмам социальной поддержки людей науки. Ученым, со своей стороны, по мнению Маулена Ашим­баева, важно прилагать все усилия, чтобы научные исследования способствовали повышению конкурентоспособности, учитывали глобальные тренды и экономическую стратегию. Речь в первую очередь шла о таких направлениях, как аграрная наука, экология, водо- и ресурсосбережение, переработка сырья в химической и нефтегазовой промышленности, а также развитие альтернативной и атомной энергетики. Отмечены были роль и перспективы искусственного интеллекта, биотехнологии, персонализированной медицины, генной инженерии и космической отрасли.

– Человеческий капитал – основа научного прогресса. Именно поэтому проводится системная работа и создаются условия для всесторонней поддержки молодых ученых. Большое внимание Главой государства уделяется вопросам финансирования науки, которое за четыре года увеличилось в три раза. Вместе с тем важно понимать, что такая всесторонняя поддержка накладывает определенную ответственность и на самих ученых. Ведь успешная наука не может существовать в отрыве от экономики и общест­ва. Все идеи и предложения, высказанные в ходе сегодняшней встречи, будут внимательно изучены и учтены в законодательной деятельности Сената, – резюмировал спикер Сената.

Наряду с депутатами Пар­ламен­та и руководством города Алматы в работе круглого стола приняли участие представители научной интеллигенции, члены Национальной академии наук при Президенте РК, ученые научно-исследовательских институтов и центров, сотрудники государственных органов, а также других заинтересованных сторон.

Встретился Маулен Ашимбаев и с представителями экспертного сообщества Алматы, укрепление взаимодействия с которым для палаты имеет важное значение на пути качественного обеспечения реализации реформ Главы государства.

– Конструктивный диалог между Парламентом и аналитическим сообществом – это не просто обмен мнениями, а важный механизм улучшения законотворческого процесса. Президент страны Касым-Жомарт­ Токаев обозначил стратегический курс развития страны на предстоящие годы. Казахстан должен активно развивать современные технологии, привлекать инвестиции, интегрироваться в мировые цепочки создания стоимости и формировать конкурентоспособную цифровую экономику. Этот курс требует от нас решительных шагов, гибкости в подходах и готовности к сложным вызовам, а также усиления аналитического потенциала страны, – акцентировал спикер Сената и остановился на ключевых задачах в этом направлении.

Кроме того, во время поездки председатель Сената ознакомился с ходом строительства Респуб­ликанской специализированной средней школы-интерната для одаренных детей им. Абая, осмотрел здание Национальной академии наук РК при Президенте РК.

В рамках мониторинга реализации ранее одобренного Сенатом закона, касающегося почтовой связи, депутаты также встретились с коллективом международного мультимодального логистического хаба АО «Казпочта». Действующий в Алматинской области складской комплекс призван повысить рост электронной торговли, открыв тем самым уникальные возможности для развития предпринимательства в регионах и усилив позиции Казахстана как логистического хаба Центральной Азии.