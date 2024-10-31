Основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая

Его состояние оценивается почти в 50 миллиардов долларов

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Основатель TikTok, 41-летний Чжань Имин, стал самым богатым человеком Китая, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Его состояние оценивается почти в 50 миллиардов долларов.

Авторы рейтинга отмечают, что в прошлом году капитализация компании ByteDance, куда входит социальная сеть, выросла на 30% и достигла 110 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что владелец платформы ушёл с поста руководителя компании в 2021 году, ему по сей день принадлежат около 20% акций.

Число пользователей TikTok по всему миру превысило 2 миллиарда, отметил телеканал.