Особенности древнего водопровода

В Отраре обнаружены остатки многих бытовых изделий средневековых умельцев. Среди них большую часть занимают керамические трубы. О том, что питьевая вода доставлялась по ним в центр города, свидетельствует система магистральных трубопроводов, выявленная в ходе археологических раскопок. Помимо подачи питьевой воды, керамические трубы также служили для отвода канализации, ливневых вод в центре города. В этом убеждают находки водозаборных желобов и другая подземная инфраструктура.

Из археологических раскопок стало известно, что санитарные системы в жилых домах функционировали полноценно. Так, подземная галерея, обнаруженная под землей возле бани, проложенные в ней водопроводные трубы свидетельствуют о высокой городской культуре былых времен. Реставраторы Отрарского археологического музея-заповедника воссоздали часть древних водоводов. Цель заключалась в том, чтобы показать их посетителям музея в первоначальном виде. В результате кропотливой работы коллекторы, которые веками находились под землей, вновь обрели свой рабочий вид.

– Найденные керамические трубы различаются по размеру. Горловина у них – заостренная, а дно – широкое. Они сделаны так, чтобы их удобно было надевать друг на друга. Длина обычной трубы 80 см, диаметр ее горловой части 18,5 см, толщина стенок – 1,5–2 см, – говорит Бауыржан Султанмуратов, заведущий научно-исследовательским отделом «Реставрация и консервация» государственного археологического музея-заповедника «Отрар».

По его словам, реставрационные работы проводились в несколько этапов. Сначала выявили причины повреждений, затем избрали методы восстановления, очистки от соли промывкой и пропариванием. Во время реставрационных работ были склеены заново сломанные части керамического водопровода, восстановлены его несохранившиеся части. На самом последнем этапе трубы покрасили глиняной жидкостью с целью максимально приблизить цвет его деталей к исходному состоянию.

Отрар с древних времен был одним из крупнейших центров мировой цивилизации, где развивались наука и культура, торговое производство.

В средневековых письменных источниках говорится: «Территория Отрара была примерно однодневной дорогой в зависимости от ее длины и ширины». То есть, по подсчетам современных ученых, Отрар занимал около 200 гектаров земли.

Оседло-земледельческие поселения, примыкающие к городу, начали расширяться. Сам город также в средние века активно развивался за счет поселка ремесленников – рабада. В связи с тем, что строительство развивалось системно, в рабаде строили дома в едином архитектурном стиле. К поселению подвели водопровод, канализацию. Из истории известно, что гончары Отрара, создавшие водопроводные трубы, были в особом почете у горожан, а древний город не страдал от периодических отключений водопровода, как это сейчас случается в наших городах. Так что нынешним работникам водоканалов есть чему поучиться у своих далеких предшественников.