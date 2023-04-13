Особо крупную партию трамадола изъяли в Жамбылской области

Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В результате специальных мероприятий задержан 53-летний житель села Улгили Байзакского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.

В ходе обыска дома подозреваемого в спальной комнате изъято 3430 штук "Трамадола", 90 штук "Самнола" и 138 штук "Тропикамида". Всего 3430 таблеток, 514 гр 5 млгр синтетических веществ.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.

Задержанный дал признательные показания. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, добавили в полиции.