Фото: Минобороны РК
Общество
Останки красноармейца из Казахстана перезахоронят на родине

Военным бортом Вооруженных сил Казахстана в Нур-Султан из Москвы (Россия) доставлены останки казахстанского воина Калея Дузбаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Уроженец Западно-Казахстанской области Калей Дузбаев пал смертью храбрых в боях под Ленинградом, где этим летом поисковики нашли его останки.

В военном секторе аэропорта Нур-Султана в памятном мероприятии, посвященном погибшему казахстанскому воину, приняли участие руководство Министерства обороны, Центральный военный оркестр, рота почетного караула, военнослужащие Сил воздушной обороны, Сухопутных войск, Военно-морских сил ВС, представители республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

«Подвиги казахстанцев на фронте навсегда останутся в памяти потомков, они служат нынешним защитникам Отечества примером стойкости духа, несгибаемого мужества, самоотверженности и любви к Родине, – сказал министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. – Уверен, что проводимая нами совместная работа вносит огромный вклад в сохранение исторической памяти о героических предках, в военно-патриотическое воспитание молодежи».

Место погребения воина, родившегося в Западно-Казахстанской области в 1902 году, было найдено 9 июля членами поискового отряда «Заслон» в Тосненском районе Ленинградской области. Его личность была установлена благодаря сохранившейся в солдатском медальоне записке.

Как отметил председатель правления общественного объединения Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев, в эти дни в Калужской области в военно-исторической экспедиции принимает участие казахстанский сводный поисковый отряд Atamnyn Amanaty. Он выразил удовлетворение тем, что совместная работа казахстанских и российских поисковиков налаживается и получает новый импульс.

Напомним, что в июне были организованы доставка и перезахоронение останков трех воинов-казахстанцев – Толегена Уркербаева, Петра Абрамовича Фоменко, Николая Матвеевича Гурова.

Работа по установлению судеб и увековечению памяти казахстанских солдат и офицеров, пропавших без вести в годы войны, продолжается. Огромный вклад в это благородное дело вносит столичный поисковый отряд «Мемориальная зона» под руководством бессменного командира Майдана Кусаинова. Ветеран поискового движения тесно взаимодействует с Национальным военно-патриотическим центром Вооруженных сил РК.

Памятные мероприятия и перезахоронение останков Калея Дузбаева с воинскими почестями пройдут в Западно-Казахстанской области.

Популярное

Все
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Ремонт республиканских трасс приостановлен в Костанайской области
В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан
Лето климатического безумия
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Счастье детей – забота осознанных родителей
На страже рубежей страны
Запрет на отстрел собак «похоронил» проект приюта в Мангистау
Уникальные находки
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Реалии демографии
Время возвращает забытые имена
По зову сердца и души
Между небом и землей
Право на господдержку
Ценам разогнаться не дадут
Доплата за жизни?..
Спасение «утопающих»
Не дать товарам дорожать
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Слова Абая звучат на венгерском
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Молоко из золота? А ведь летом трава бесплатная...
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа
Чиновница в областном управлении образования потребовала прекратить ходить по кабинетам и не портить ей статистику
Необходим фискальный контроль?
Контроль над пассажирскими и грузоперевозками усилят в Южном Казахстане
От начальников поездов "Тулпар-Тальго" требовали деньги за покровительство по службе
Жилищная реформа обнажила кучу проблем жилищного фонда Костаная. И если весной головной болью председателей ОСИ были «плачущие» дырявые крыши и сырые подвалы, то под занавес лета всплыли новые «сюрпризы»
Ахмет Байтурсынов и Михаил Бахтин: созвучие теорий двух выдающихся ученых
Дело из архива: как кызылординская конопля в Москву попадала?
А снится нам… цена у дома
5-месячного ребенка оставила ночью на скамейке мать в Актобе
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой

Читайте также

Общество
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изме…
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
Общество
Счастье детей – забота осознанных родителей
Общество
Ремонт республиканских трасс приостановлен в Костанайской о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]